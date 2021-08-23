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Ataoğlu “pasaport iptali” konusunda açıklama yaptı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin almış olduğu “pasaport iptali ve yenilememe kararına” ilişkin açıklama yaparak, “Rum Yönetimi’nin işgalci zihniyetle gasp ettiği 1960 Cumhuriyeti’ni aynı işgalci zihniyetle tek yanlı olarak yarım asırdan bu yana yönetmeye çalıştığını, buna da dünyanın sadece seyirci kaldığını” belirtti.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00
Ataoğlu “pasaport iptali” konusunda açıklama yaptı

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Demokrat Parti’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataoğlu, AB’nin tam anlamıyla “şımarık çocuğu” konumundaki Rum Yönetimi ve onun sözde siyasi yetkililerinin, bu şımarıklığı daha da arttırarak, insan hak ve özgürlüklerini adeta kendilerinin oyuncağı haline getirerek, oynayabileceklerini zanneder duruma geldiklerini kaydetti.

“İnsanların en temel özgürlüğü olan seyahat özgürlüğünü kısıtlamak, ancak ve ancak bu ve buna benzer zihniyetlerin başvuracakları bir hadsizliktir” diyen Ataoğlu, “böyle bir hukuksuzluğa ve böylesi insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak bağnaz kararlara imza atan bu zihniyeti, bir kez daha insanca ve barışçıl düşünmeye davet ediyorum” dedi.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2021 19:16
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