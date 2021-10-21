banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Limitli akaryakıt tedariki başladı
Limitli akaryakıt tedariki başladı
Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Kamil Özay hayatını kaybetti
Önemli bir değeri daha kaybettik
Rum yönetimi Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandırıyor
Rum Yönetimi'ne kınama
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
banner376

Ataoğlu, partiye katılım töreni’nde konuştu: “DP, halkımızın umudu haline geldi“

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Surlariçi Örgütü tarafından gerçekleştirilen katılım töreni ile DP’ye 250 üyenin katıldığı bildirildi.

21 Ekim 2021 Perşembe 14:30
Ataoğlu, partiye katılım töreni’nde konuştu: “DP, halkımızın umudu haline geldi“

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katılım töreninde yaptığı konuşmada, “DP, her geçen gün daha da güçleniyor. Partimiz, ülkemizin, halkımızın umudu haline geldi” dedi.

“DP olarak tek gailemiz ve motivasyonumuz, ülkemizi gerek siyaseten gerekse de ekonomik anlamda, hak ettiği noktaya taşımaktır. Bunun için de erken bir genel seçim gerekiyorsa, biz parti olarak hazırız” diyen Ataoğlu, “Partimizin hiçbir partinin olmadığı kadar seçimlere hazır bir parti konumunda olması, her geçen gün halkımızın partimiz çatısı altında birleşerek, bu hedefte bizlerin yanında yürüme kararlılığı ve iradesidir” diye devam etti.

"İÇTE SORUN OLMAYAN TEK PARTİ DP'DİR"

Ataoğlu, hükümet ortağı partilerin, toplumsal sorunlara motivasyonlarının olmadığını öne sürerek, “Hükümetin büyük ortağı UBP’nin, uzunca bir süredir tek gündem maddesi ve tek motivasyonu kurultaydır. Parti içi kurultay tartışmaları, ülkede yaşanan toplumsal sorunlara karşı UBP’yi tepkisiz hale getirmiş, bu da bütün gailesi ülke sorunları olan partimizin uhdesinde bulunan bakanlıkların projelerinin de hayata geçmesinde büyük engel teşkil etmiştir” dedi. 

“Hükümetin bir diğer ortağı YDP’nin de kurultay sonrası tartışmaları hâlâ devam etmekte. DP, hükümet ortakları arasında, iç sorunlar yaşamayan, tek motivasyonu toplumu ileriye taşıyacak, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılara çare olacak proje ve çalışmalar üreten tek partidir” diyen Ataoğlu, “Partimizin bu duruşu, halkımızdan da takdir görüyor. Görüyor ki, halkımız DP meşalesi etrafında kenetlenerek, tek gailemiz olan geleceğimizi yeniden inşa etmek için bizimle bu yolu yürüme iradesini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

banner341
"DP, KİLİT PARTİ DEĞİL, İKTİDAR HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYEN KİTLE PARTİSİDİR"

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti’nin yıllarca kurulacak koalisyon hükümetlerinde kilit parti konumunda olduğunu belirterek, “Demokrat Parti artık kilit parti değil, ülke siyasetinin geldiği bu aşamada, ülke insanımızın umudu haline gelen, ülkemizi daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla refah ve daha fazla insan hakları hedefiyle iktidara koşan bir kitle partisidir” diye konuştu.

YAŞAR: "PARTİMİZE KATILIMLAR DEVAM EDECEK"

Demokrat Parti Surlariçi Örgüt Başkanı Süphan Yaşar da “Hepimizin ortak gailesi, ülkemizin geleceğe daha bir umutla bakabileceği bir ülke kurabilmektir. İşte bu ortak amaç bizleri bugün DP meşalesi etrafında bir araya getirmiştir.Genel Başkan’ımızın inanç ve kararlılığı, bizlere de bu amaç ve hedefe ulaşmakta sonsuz bir motivasyon ve güç vermektedir” dedi. 

DP Surlariçi Örgüt Başkanı Süphan Yaşar, Surlariçi örgütüne katılımların daha da devam edeceğini belirti.

banner360
Son Güncelleme: 21.10.2021 15:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Canaltay: “KKTC olarak hızlı hareket edip dünyadaki değişime ayak uydurmalıyız”
Canaltay: “KKTC olarak hızlı hareket edip dünyadaki değişime ayak uydurmalıyız”
Rekabet Kuruluakaryakıt tedarikçileri K-PET ve Alpet Kıbrıs hakkında Re'sen soruşturma başlatılmasına karar verdi
Rekabet Kuruluakaryakıt tedarikçileri K-PET ve Alpet Kıbrıs hakkında Re'sen soruşturma başlatılmasına karar verdi
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi
Refikoğlu’ndan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında açıklama
Refikoğlu’ndan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında açıklama
Çevre örgütlerinden çağrı; “Doğayı ve kültürümüzü kazıyan, yok eden yeni taşocaklarına ihtiyacımız yok. sonuna kadar savunacağız”
Çevre örgütlerinden çağrı; “Doğayı ve kültürümüzü kazıyan, yok eden yeni taşocaklarına ihtiyacımız yok. sonuna kadar savunacağız”
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Birleşik Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile onaylandı
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Birleşik Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile onaylandı
ARUCAD’da oryantasyon günleri başladı
ARUCAD’da oryantasyon günleri başladı
Çakıcı: “Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz”
Çakıcı: “Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz”
CTP yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti
CTP yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim