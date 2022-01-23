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Gazete manşetleri 23 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
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Ataoğlu oyunu kullandı

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu, saat 10.00 sıralarında Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’ndeki 30 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

23 Ocak 2022 Pazar 11:30
Ataoğlu oyunu kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Bizler seçmene gittik kendimizi, yapacaklarımızı, ülkemizi nasıl yöneteceğimizi anlattık, şimdi söz sırası halkımızındır” dedi.

DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu, saat 10.00 sıralarında Gazimağusa’da Namık Kemal Lisesi’ndeki 30 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Ataoğlu, pandemi mücadelesi verilen bir dönemde erken genel seçim yapıldığını anımsatarak, seçim sürecinin büyük bir olgunluk içinde KKTC halkına yakışır şekilde tamamlandığını ve bugün sandığa gelindiğini belirtti.

“Bizler seçmene gittik kendimizi yapacaklarımızı ülkemizi nasıl yöneteceğimizi anlattık, şimdi söz sırası halkımızındır” diyen Ataoğlu, ülkenin geleceğini tayin eden 2022 genel seçimlerinin halka ve ülkeye hayır getirmesini temenni etti.

Ataoğlu: “Aday olan tüm dostlara, yol arkadaşlarıma ve siyasi partilere başarılar diliyor, seçim sürecinde bizlere destek olan emek veren tüm yol arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


 

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Son Güncelleme: 23.01.2022 11:52
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