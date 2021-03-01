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Ataoğlu: “Orkideler koruma altında ve nesli tükenmek üzere”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, son günlerde doğadan sökülen orkidelerle ilgili açıklamada bulundu

01 Mart 2021 Pazartesi 15:06
Ataoğlu: “Orkideler koruma altında ve nesli tükenmek üzere”
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz günlerde Alevkayası bölgesinden sökülen orkidelerle ilgili açıklama yaparak, orkidelerin koruma altında olduğunu belirtti.

Ataoğlu, doğadan köklerinden sökülmüş olduğu belirlenen 6 adet orkide için üzüntüsünü dile getirirken Çevre Koruma Dairesi olarak farkındalık yaratmak ve ülkedeki bitkilerin neslinin tükenmemesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bitkiler içinde ayrı bir değeri olan orkidelerin neslinin tükenmemesi ve korunması adına tüm halkın hassasiyet göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Orkidelerin bir çoğunun Kıbrıs’a özgü endemik bir tür olduğunu söyleyen Ataoğlu, 33 farklı türü bulunan orkidelerin nesli tükenme tehlikesi yaşadığını ifade etti.

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Koruma altında olan orkidelerin hem ülkemizin doğası hem de doğa turizmi, açısında önemli değerler olduğunu ve mutlak suretle korunması gerektiğini belirten Ataoğlu, orkidelerinin yaşam yerinin doğa olduğunu söyledi.

“KOPARILMASI VE SATILMASI YASAKTIR”

Ataoğlu, medoş laleleri ve nergisler gibi orkidelerin de ülkemizin doğal değerleri olduğunu, Çevre Yasası ve “Flora, Fauna Türleri ve Yaban Kuşlarının Korunması Tüzüğü”ne göre koruma altında olduğunu belirterek, kasten koparılması, toplanması, yok edilmesi, sahip olunması ve satılmasının yasak olduğunu vurguladı.

Bakan Ataoğlu, yasaya aykırı hareket edenlere asgari ücretin 4’te biri ile 2 katına kadar para cezası uygulandığını, ihlaller için ise Çevre Koruma Dairesi’ne ihbar edilmesi gerektiğini söyleyerek halkın daha duyarlı olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluOrkideler
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