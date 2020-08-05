Ataoğlu: “Oktay’dan yapılmış davetin, Tatar ile Arıklı’ya da yapıldığını ben de kamuoyu ile birlikte öğrendim”

“BAHSE KONU TOPLANTIDA KKTC’YE DAİR ÖNEMLİ OLAN VEYA GÜNDEMİ MEŞGUL EDEN TÜM KONULARA DA DEĞİNİLMİŞTİR..SÖZ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE DE GELDİ. BU NOKTADA TARAFIMA YAPILAN HERHANGİ BİR TELKİN SÖZ KONUSU DEĞİL”

“SERDAR DENKTAŞ’IN ADAYLIĞINI DA PARTİ YETKİLİ KURULLARIMIZIN KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DESTEKLEYECEĞİMİZİ DE BELİRTTİM”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan yapılmış davetin, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya da yapıldığını kendisinin de kamuoyu ile birlikte öğrendiğini” açıkladı.

Ataoğlu, davet üzerine gittiği Ankara’da Fuat Oktay ile yaptıkları toplantıda, KKTC’ye dair önemli olan veya gündemi meşgul eden tüm konulara değinildiğini ve önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin de gündeme geldiğini belirterek, “Bu noktada tarafıma yapılan herhangi bir telkin söz konusu değil” dedi.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Ankara ziyaretine ilişkin iki günden beridir spekülasyonlar yapılmaktadır. 1974’ten beri, neredeyse her parti lideri ve/veya Hükümet görevlisinin icabet ettiği davetlere benzer bir davete katılımın, gündemi bu denli işgal etmesi ve had aşan bir boyuta ulaşmıştır.

Pazartesi günü itibarı ile tarafıma yapılan davete icabet edeceğimi bildirmiştim. T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’dan yapılmış davetin, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sn.Ersin Tatar ile YDP Genel Başkanı Sn. Erhan Arıklı’ya da yapıldığını ben de kamuoyu ile birlikte öğrendim.

Bahse konu toplantıda KKTC’ye dair önemli olan veya gündemi meşgul eden tüm konulara da değinilmiştir ve doğal olarak elbette ki söz önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine de gelecekti ve geldi.

Bu noktada tarafıma yapılan herhangi bir telkin söz konusu olmadığı gibi, her halükarda tarafıma bir telkinden bahsetmeyi bile zül sayan bir karaktere sahibim.

“SERDAR DENKTAŞ’IN ADAYLIĞINI PARTİ YETKİLİ KURULLARIMIZIN KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DESTEKLEYECEĞİMİZİ DE BELİRTTİM”

Öyle ki, halihazırda partimize 28 yıl genel başkanlık yapmış Serdar Denktaş’ın adaylığını da parti yetkili kurullarımızın kararları çerçevesinde destekleyeceğimizi de belirttim.

Bununla birlikte yaratılan algının tam tersi, Ankara ziyaretimizin sadece bir bölümünde Cumhurbaşkanlığı konusu ele alınmıştır. Geriye kalan süre içerisinde ülkemizin içinde bulunduğu duruma yönelik tespitlerimiz, ‘Pandemi Hastanesi’nin yapılmamasına yönelik duyduğumuz sıkıntı ve Maraş konusu da dahil olmak üzere her şey enine boyuna konuşulmuştur.

“TELKİN VE RİCALARA UYGUN BİR KARAKTERDE DEĞİLİM”

Bu noktadan hareketle, tekrar vurgulamak isterim ki, siyasi hayatımda nereden gelirse gelsin hiçbir zaman telkin ve rica ile hareket etmedim ve edilmesini de doğru bulmadım.

Ancak, konu Anavatan Türkiye ile istişare etmekse eğer, buna dün olduğu gibi, bugün de, yarın da hazırım. Ülkemin tek çakıl taşına bile katkı sağlayacağına inanıyorsam, tüm davetlere icabet ederim ve etmeye de devam edeceğim.

Velakin, davete kimlerin davet edildiği , kimlerin edilmediği veya kimlerin icabet etmediği hususu ne beni, ne de partimi zerre kadar ilgilendirmez. Bu noktada şahsımın ve partimin tek derdi KKTC olduğundan, tek gailem de KKTC’dir.”

Ataoğlu, HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı da “konuyu, olmayan noktalara taşıyarak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir algı operasyonuna dönüştürme çabası içinde olmakla” suçladığı açıklamasında, bazı eleştirilerde bulundu.