Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.910
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7899
EURO
5.9422
Mavideniz, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…
7 AY HAPİS YATACAK
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi…
6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9...
banner282

Ataoğlu: “Nisandan itibaren bilet fiyatları düşecek”

Ataoğlu: “Nisandan itibaren bilet fiyatları düşecek”

08 Şubat 2019 Cuma 17:32
Ataoğlu: “Nisandan itibaren bilet fiyatları düşecek”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda AnadoluJet’e ait bir uçağın nisanda KKTC’de konuşlandırılmaya başlanacağını ve bilet fiyatlarında 300-400 TL düşüş yaşanacağını açıkladı.
BRT’de katıldığı “Birinci Boyut” programında açıklamalarda bulunan Ataoğlu İngiltere’nin başkenti Londra’da otobüs, metro ve merkezlerde KKTC tanıtım reklamlarına Rum tarafının engelleme girişimlerini değerlendirdi.
Ataoğlu, turizmde dışa açılım noktasında yapılan tanıtımlarda daha öncelerde de Güney Kıbrıs’ın engeli ile karşı karşıya kalındığını ancak bunu aştıklarını söyledi.
Ataoğlu, “Bu yıl Ocak ayından itibaren gerek otobüslerde, gerekse metrolarda birçok yerlerdeki KKTC reklamlarının oldukça ilgi görmesinden Güney Kıbrıs rahatsız oldu. Hatta bugün aldığımız bir bilgiye göre Rum yetkililer bir imza kampanyası ile gerekli yerlere başvurmaya hazırlanıyor. Ancak fazla yorulmasınlar, uğraşmasınlar neticede engelleri aşarak hedefimize ulaşıyoruz” dedi.
Ataoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AnadoluJet’e ait bir uçağın KKTC’de konuşlandırılması yönündeki çalışmanın Nisan ayında uygulanmaya başlanacağını ve bilet fiyatlarında 300-400 TL düşüş yaşanacağını da açıkladı.
Bakan Ataoğlu, “AnadoluJet Nisan ayında Adana’dan, Antalya’dan, İzmir’den ve Gaziantep’den uçmaya başlayacak. Farklı destinasyon Hatay veya Trabzon olabilir mi diye de bu yöndeki çalışmalar devam ediyor. Nisan ayı itibarıyla AnadoluJet’in devreye girmesi sonrasında bilet fiyatlarında 300- 400 TL düşüş bekliyoruz. Bunu THY yetkilileri yaptığımız görüşmeler sonucunda açıklıyorum” dedi.
Fikri Ataoğlu, İngiltere’den ülkeye gelen yolcuların yaşadığı uçuş sıkıntısının aşılması yönünde de girişim başlattıklarını söyledi.
Turizm Bakanlığı ve THY yetkililerinin İngiltere’den KKTC’ye uçan yolcuların uçaktan inmeden yolculuk yapmaları yönünde bir çalışma içerisinde olunduğunu kaydeden Bakan Ataoğlu, söz konusu çalışmanın olumlu sonuçlanmasının beklendiğini dile getirdi.
Bakan Ataoğlu, hazırlanan Yerel İş Gücünün Desteklenmesi Tüzüğü ile hedeflenenin, KKTC vatandaşlarının turizm sektöründe daha fazla çalışmasına olanak sağlamak olmasına rağmen oluşan sendikalaşma yönünde yanlış algının huzursuzluk yarattığını ifade etti.
“SEKTÖRÜN DÜŞÜNCESİNİ BAKANLAR KURULU’NA TAŞIDIM”
Turizm sektörünün sendikalaşmaya sıcak bakmadığını da belirten Ataoğlu, sektörün bu yöndeki düşüncesini Bakanlar Kurulu’nun gündemine taşıdığını söyledi.
Ataoğlu, “Buradaki hedef KKTC vatandaşlarının turizm sektöründe daha fazla çalışmasına olanak vermekti. Ama öyle bir algı oluştu ki sendikalaşma için bunlar yapılıyor diye, öyle bir şey yok. Zaten turizm sektörü ile yaptığım görüşmeler sonucunda hiçbir turizmci sendikalaşmaya sıcak bakmıyor. Bunu ben aracı olarak ilgili bakana ve Bakanlar Kurulu’na aktardım” diye konuştu.
Ataoğlu, Yerel İşgücünün Desteklenmesi Tüzüğü ile birlikte belirli sektörlerde çalışan ülke vatandaşlarına 750 TL katkı mı yoksa işverenlerin sosyal yatırımlarının mı karşılanacağının henüz netleşmediğini söyledi.
Bakan Ataoğlu, bu konuda Bakanlar Kurulu’na bir önergenin de gelmediğini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 08.02.2019 20:50
Anahtar Kelimeler:
Turizm Ve Cevre BakaniFikri AtaoğluRecep Tayyip ErdoğanAnadoluJet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 Şubat 2019 Cumartesi Gündemi
9 Şubat 2019 Cumartesi Gündemi
Yök İle Yödak Toplantı Yaptı
Yök İle Yödak Toplantı Yaptı
KTGBİ üyeleri için özel seyahat indirimi
KTGBİ üyeleri için özel seyahat indirimi
Şanal ailesinin yaslı günü
Şanal ailesinin yaslı günü
56 Yaşındaki kadını istihdam ettiler!
56 Yaşındaki kadını istihdam ettiler!
Tarım Dairesi Çarşamba Günü Akıncılar’da Eğitim Verecek
Tarım Dairesi Çarşamba Günü Akıncılar’da Eğitim Verecek
Ktgbi Üyeleri İçin Özel Seyahat İndirimi
Ktgbi Üyeleri İçin Özel Seyahat İndirimi
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “Fahiş fiyatlarla ürün satanları kara liste boykot kapsamında teşhir edeceğiz”
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu: “Fahiş fiyatlarla ürün satanları kara liste boykot kapsamında teşhir edeceğiz”
Tabipler Birliği'nden Dr. Mammadov İle İlgili Açıklama: “geçici Üyeliğini Yenilemeden Tabiplik Hizmeti Vermeye Devam Etmesi Yasalara Ve Etik Kurallara Aykırı”
Tabipler Birliği'nden Dr. Mammadov İle İlgili Açıklama: “geçici Üyeliğini Yenilemeden Tabiplik Hizmeti Vermeye Devam Etmesi Yasalara Ve Etik Kurallara Aykırı”
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim