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Ataoğlu'ndan Rum ve Yunan siyasilere sağduyu çağrısı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollandalı Parlamenter Liane den Haan ile yaptığı gayriresmî görüşmeyi ağır şekilde eleştiren Rum ve Yunan siyasilerini sağduyuya davet etti.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:30
Ataoğlu'ndan Rum ve Yunan siyasilere sağduyu çağrısı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  görüşmeden rahatsız olan bu zihniyetin, gelecek nesillere de bunu aşılayıp, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğü kalıcı kılmak istediğini belirtti.

Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dostane bir görüşmeye bile teamül edemeyen Rum ve Yunan zihniyeti ile bir 50 yıl daha kaybedilemeyeceğini belirterek, bundan sonra başlayacak olası görüşmelerin de sağlıklı sonuç vermeyeceğini kaydetti.

Rumların her fırsatta Kıbrıslı Türklere karşı sergilediği ırkçı davranışlardan ötürü, Rum ve Yunan zihniyetini açıkça yansıttıklarını belirten Ataoğlu, tüm dünyanın bu durumu görüp sadece izlediğine işaret etti.

Fikri Ataoğlu, Kıbrıs konusunda Avrupa Birliği’nin tek taraflı tutum sergileyerek Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni AB üyesi yaptığına değinerek o günden itibaren çözümsüzlüğün resmileştiğini ifade etti.

“BU ZİHNİYETİ GELECEK NESİLLERE DE AŞILAYIP KIBRIS’TA ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ KALICI KILMAK İSTİYORLAR”

Ataoğlu, Hollandalı Parlamenter Liane den Haan’ın Kıbrıslı Türklere ilgi ve sevgisinden rahatsız olan bu zihniyetin gelecek nesillere de bunu aşılayıp, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğü kalıcı kılmak istediğini vurguladı.

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Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıslı Türkleri her zaman yok sayan bu zihniyet, Kıbrıslı Türklere destek olan şahıslara da saldırarak, baskı ve tehditlerle sindirme politikasını devreye koyuyor.

Kıbrıslı Türklerin yaşadığı ambargo ve izolasyonları her fırsatta dile getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Derdi çözüm ve barış olan hiç kimseye karşı değiliz. Kıbrıslı Türklerin varlığını ya kabul edecekler, ya da kabul edecekler.

Kıbrıslı Türkler olarak hiçbir din, dil ve ırk ayrımı yapmadan her milletten gelen misafirlerimize eşit şekilde davrandığımızı vurgular, barış ve huzur içinde yaşanabilecek bir Kıbrıs’ı gelecek nesillere bırakmak arzusundayız.

“HER ZAMAN MİSAFİR ETMEKTEN GURUR VE MUTLULUK DUYARIZ”

Bunca yapılan saldırı karşısında Sayın Liane den Haan’ın paylaştığı görüşlere bir kez daha katıldığımı belirtir, KKTC halkı olarak Liane den Haan’ı her zaman ülkemizde misafir etmekten gurur ve mutluluk duyarız.”

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Son Güncelleme: 21.08.2021 10:41
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