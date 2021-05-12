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Ataoğlu'ndan Bayram tatilini otellerde geçirecek vatandaşlara çağrı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla, tatillerini Turizm Bakanlığı’nın “Güvende Kal” sertifikasını alan ve Kapalı Devre Turizm Sistemi dışında kalan turizm konaklama tesislerinde geçirecek olan vatandaşlara, tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:45
Ataoğlu'ndan Bayram tatilini otellerde geçirecek vatandaşlara çağrı
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Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, vatandaşların, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen, mesafe ve maske kuralları ile tercih ettikleri turizm konaklama tesislerinin ortaya koyacağı koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde tatillerini geçirmelerini istedi.

Bakan Ataoğlu, ülke turizminin 1 Haziran itibarı ile çift aşı ve çift PCR ile turist kabul etme hazırlığında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Kapalı devre turizm sistemi dışında kalan ve bakanlığımızca ‘Güvende Kal’ sertifikası almaya hak kazanan turizm tesislerimizde, Ramazan Bayramı tatilini geçirecek olan vatandaşlarımızın, gerek kendi sağlıkları gerekse de ülke ekonomimizin lokomotifi turizm sektörünün hareketlenmesi açısından, Covid-19 tedbirlerine uyarak, tatillerini yapmaları önemlidir”

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“RAMAZAN BAYRAMI, 1 HAZİRAN İÇİN REFERANS OLACAKTIR”

Bakan Ataoğlu, 1 yılı aşkın bir süredir kapalı olan turizm sektörünün, ülkedeki vaka sayılarının düşük seyretmesi, turizm sektörünün tedbirli ve denetimli bir şekilde açılmasına imkan sağladığının altını çizerek, “Ramazan Bayramı bizler için, 1 Haziran tarihinde öngörülen çift PCR ve çift aşı ile turistlerin ülkeye gelişlerine olanak verecek uygulama için bir referans olacaktır” vurgusu yaptı. Ataoğlu şöyle devam etti:

“Ramazan Bayramını iç turizm kapsamında faaliyet gösteren otellerimizde geçirecek olan vatandaşlarımızın, 1 yılı aşkın bir süredir, toplum sağlığı göz önünde bulundurularak, alınan tedbir kararları kapsamında faaliyetlerine ara verilen turizm sektörünün, yeniden özlenen ve istenilen seviyeye gelebilmesi için, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket ederek, sağlıklı, keyifli ve huzurlu bir bayram geçirmeleri, bizler için çok önem teşkil etmektedir”

Bakan Ataoğlu, bu vesile ile gerek iç turizm kapsamında “Güvende Kal” sertifikası alan turizm tesislerinde, gerekse de aileleri ile birlikte Ramazan Bayramı tatilini geçirecek olan vatandaşların, Covid-19 tedbirlerine uygun hareket ederek, güzel bir bayram geçirmelerini temenni etti.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 10:29
Anahtar Kelimeler:
Kapalı TurizmRamazan BayramıFikri Ataoğlu
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