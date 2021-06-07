banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

Ataoğlu'ndan açıklamalar

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke turizmin ve sınır kapılarının yeniden açılmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:05
Ataoğlu'ndan açıklamalar
banner337

Ülkenin ekonomisini ayakta tutan en büyük sektörlerden olan turizm sektörünün yeniden başlaması ile ilgili konuşan Ataoğlu, sektörün uzun bir süredir maddi ve manevi kayıplar yaşadığını, gelinen noktada vakaların azalması ile normalleşmeye geçildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar uyarınca ülkemize en fazla turist gelen ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve Türkiye’nin turuncu kategoride yer aldığını dile getiren Ataoğlu, aşılı turistlerin çift PCR yaptırarak tatillerini ülkemizde geçirebileceğini vurguladı.

Pandemi sürecini en başından itibaren en iyi yöneten ülke konumunda olduklarını söyleyen Ataoğlu, bu sayede bu yıl ve gelecek yıl bunun meyvesini alacaklarını anlattı.

Güvenli ülke, güvenli ada sloganı ile yurt dışı tanıtımlarına da başlandığını kaydeden Ataoğlu, otellerin ‘hijen ve güvenli turizme yönelik sertifikalarını yenilediklerini, pandemi koşulları için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

banner341
Geçtimiz yaz olduğu gibi bu yaz dada sorunsuz bir turizm sezonu geçirmek istediklerini belirten Ataoğlu, uçuş sayılarının artması ile ülkenin daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşacağını ve ülke ekonomisinin canlanacağını vurguladı.

Otellerin açılması ile otellerin yapacağı alış-verişler sayesinde üretici ve esnafın da yüzünün güleceğini söyleyen Ataoğlu, yerli ürünlerin daha fazla tercih edilmesi yönüne Sanayi Odası ile birlikte bir çalışmaları olduğunu da vurguladı.

Kapıların açılması ile Lefkoşa Suriçi, Mağusa Suriçi, Güzelyurt ve Girne Çarşı esnafının da günü birlik gelişlerden dolayı hareketlik yaşayacağını ifade eden Ataoğlu, tedbiri elden bırakmadan turizmin önünü açacaklarını kaydetti.

İlk üç gün içerisinde karşılıklı 15 bin civarında kişinin giriş-çıkış yaptığını da belirten Ataoğlu, bu sayıların günden güne artacağını ve esnafın yüzünün güleceğini söyledi.

Pandemi nedeni ile yaşanan enkazı el birliği ile kaldıracaklarını da dile getiren Ataoğlu, “turizmin başlaması ülke ekonomisini rahatlatacak. zaman birlik olma ve dayanışma zamanıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluKktc Turizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
6 saatlik elektrik kesintisi
6 saatlik elektrik kesintisi
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim