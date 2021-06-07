Ataoğlu'ndan açıklamalar

Ülkenin ekonomisini ayakta tutan en büyük sektörlerden olan turizm sektörünün yeniden başlaması ile ilgili konuşan Ataoğlu, sektörün uzun bir süredir maddi ve manevi kayıplar yaşadığını, gelinen noktada vakaların azalması ile normalleşmeye geçildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar uyarınca ülkemize en fazla turist gelen ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve Türkiye’nin turuncu kategoride yer aldığını dile getiren Ataoğlu, aşılı turistlerin çift PCR yaptırarak tatillerini ülkemizde geçirebileceğini vurguladı.

Pandemi sürecini en başından itibaren en iyi yöneten ülke konumunda olduklarını söyleyen Ataoğlu, bu sayede bu yıl ve gelecek yıl bunun meyvesini alacaklarını anlattı.

Güvenli ülke, güvenli ada sloganı ile yurt dışı tanıtımlarına da başlandığını kaydeden Ataoğlu, otellerin ‘hijen ve güvenli turizme yönelik sertifikalarını yenilediklerini, pandemi koşulları için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Geçtimiz yaz olduğu gibi bu yaz dada sorunsuz bir turizm sezonu geçirmek istediklerini belirten Ataoğlu, uçuş sayılarının artması ile ülkenin daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşacağını ve ülke ekonomisinin canlanacağını vurguladı.

Otellerin açılması ile otellerin yapacağı alış-verişler sayesinde üretici ve esnafın da yüzünün güleceğini söyleyen Ataoğlu, yerli ürünlerin daha fazla tercih edilmesi yönüne Sanayi Odası ile birlikte bir çalışmaları olduğunu da vurguladı.

Kapıların açılması ile Lefkoşa Suriçi, Mağusa Suriçi, Güzelyurt ve Girne Çarşı esnafının da günü birlik gelişlerden dolayı hareketlik yaşayacağını ifade eden Ataoğlu, tedbiri elden bırakmadan turizmin önünü açacaklarını kaydetti.

İlk üç gün içerisinde karşılıklı 15 bin civarında kişinin giriş-çıkış yaptığını da belirten Ataoğlu, bu sayıların günden güne artacağını ve esnafın yüzünün güleceğini söyledi.

Pandemi nedeni ile yaşanan enkazı el birliği ile kaldıracaklarını da dile getiren Ataoğlu, “turizmin başlaması ülke ekonomisini rahatlatacak. zaman birlik olma ve dayanışma zamanıdır” diyerek sözlerini tamamladı.