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Ataoğlu'ndan açıklama

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Serdar Denktaş'ın partiden istifası üzerine yazılı açıklama yaptı

15 Ekim 2020 Perşembe 14:53
Ataoğlu'ndan açıklama
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Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Demokrat Parti, kurulduğu günden beridir demokrasiden, kurucu liderimiz Rauf Raif Denktaş’ın yolundan ve Anavatan Türkiye’nin izinden hiç ayrılmamıştır.

Girdiği tüm seçimlerde alınan oy kapsamında halkının takdirine saygı duymuş, yanlışı varsa düzeltme, eksiği varsa tamamlama derdinde olmuştur.

Bununla birlikte, Anavatan Türkiye ile koordineli ve uyumlu bir birliktelik görüşümüz doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar’ı destekleme kararı almış bulunuyoruz.

Bu noktada, Cumhurbaşkanlığının ilk turunda desteklediğimiz Serdar Denktaş’ın alınan seçim sonuçları kapsamında DP’den ayrılma kararı, bizleri üzmüştür.

Siyasette halkın takdirine her halükarda saygı duyulması hususuna demokrasi mücadelesi yapmış bir parti olarak inancımız tamdır.

Ancak Serdar Denktaş’ın “DP’nin onurumuza sahip çıkmadığı” ifadesini esefle karşılar, ilkelerimiz ve demokrasi inancımız ışığında, seçim sonuçlarına herkesin ve her kesimin saygı duyması gerektiğini ifade etmek ister, onurumuza sahip çıkmadığımız suçlamasını şiddetle reddederiz.

Demokrat Parti, tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasinin gerektirdiği her durumu anlayışla karşılayarak, Anavatan Türkiye ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın izinde yürümeye devam edecektir.

Bununla birlikte, dün olduğu gibi bugün de irademize sahip çıkacağımızı ve her şart ve koşulda onurumuzu da korumaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine getirmeyi bir görev biliriz."

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Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluSerdar Denktaş Dp Istifa
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