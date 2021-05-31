Ataoğlu'ndan açıklama

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’den Türkiye’ye dönüşlerde aranan PCR şartının kaldırılmasına yönelik taleplerinin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.

Ataoğlu, “Güvenli Ada” konumundaki KKTC’nin, bu uygulama ile gerek Türkiye vatandaşları, gerekse diğer ülke vatandaşları tarafından tercih kriterleri açısından daha avantajlı konuma geleceği, bunun da ülke turizmine büyük katkısı olacağı inancını ifade etti.





