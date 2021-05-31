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Ataoğlu'ndan açıklama

Lefkoşa, 31 Mayıs 21 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC ziyaretleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlerde aranan PCR şartının kaldırılmasına yönelik olarak, Türkiye Cumhuriyeti makamlarından talepte bulunduklarını ve olumlu yanıt beklediklerini belirtti.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:45
Ataoğlu'ndan açıklama
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Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’den Türkiye’ye dönüşlerde aranan PCR şartının kaldırılmasına yönelik taleplerinin Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.
Ataoğlu, “Güvenli Ada” konumundaki KKTC’nin, bu uygulama ile gerek Türkiye vatandaşları, gerekse diğer ülke vatandaşları tarafından tercih kriterleri açısından daha avantajlı konuma geleceği, bunun da ülke turizmine büyük katkısı olacağı inancını ifade etti. 

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Bakan Ataoğlu, KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüşlerde uygulanan PCR test zorunluluğun kaldırılmasının, özellikle pandemi sonrasında tatil için Türkiye’yi tercih edecek olanların tatillerinin bir kısmını KKTC’de geçirip, Türkiye’ye geri dönmelerini cazip hale getireceğinin de altını çizdi.

 

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Son Güncelleme: 31.05.2021 10:00
Anahtar Kelimeler:
Kktc Tc PcrFikri Ataoğlu
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