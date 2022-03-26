Ataoğlu Mersin gazilerini kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu kabulde yaptığı konuşmada “Sizler misafir değil, kendi evinizdesiniz. Canınızı ortaya koyarak, kurulmasında büyük pay sahibi olduğunuz bu devletin bir bakanı olmuşsam, sizlerin payı çok değerli ve büyüktür” dedi.

“Mücahit ile Mehmetçik’in ortaya koyduğu mücadele sonucunda, bugün kendi devletimizin çatısı altında hür ve bağımsız, güven ve huzur içerisinde yaşama imkanı buluyoruz” diyen Ataoğlu, iki devlet, tek millet olgusunun, hiç bir düşüncenin ortadan kaldıramayacağı kadar güçlü olduğunu belirtti.

Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Yakar da kabulde yaptığı konuşmada, “Kendimizi buradaki kardeşlerimizden farklı görmüyoruz. Burada kendi vatanımızdaymışız gibi hissediyoruz. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.



