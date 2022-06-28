Ataoğlu: “Meclis komiteleri yaz boyunca çalışmalarını sürdürecek“

Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis komitelerinin yaz boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Ataoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik’ programına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ataoğlu, Mersinlik bölgesinde yaşanan yangına değinirken, yangın felaketinden ders çıkarılması ve adımlar atılması gerektiğini söyledi. Ataoğlu, bundan sonraki süreçte ormanların korunması için neler yapılabileceği konusunda çalışacaklarını kaydetti.

“Hükümetlerin, Meclis’te komitelerin sık sık değişmesinden dolayı istediğimiz performansı göremedik” diyen Ataoğlu, komitelerin yaz tatili boyunca çalışacağını genel kurulun olağanüstü toplanarak yasaların geçmesinin sağlanacağını ifade etti.

Poşetlerin büyük bir çevre felaketine sebebiyet verdiğini de kaydeden Ataoğlu, 2018 yılında ücretlendirilen poşetler konusunda denetim eksikliği bulunduğunu söyledi.

25 kuruş olan poşet ücretlerinin de yetersiz kaldığını ifade eden Ataoğlu, marketlerdeki poşetlerin tamamen kaldırılmasını amaçladıklarını, bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Sürdürülebilir yerel yönetimlerin oluşturulması gerektiğini de vurgulayan Ataoğlu, “Bu böyle olmazsa bugün yaşadıklarımızı yarın da yaşayacağız” dedi.