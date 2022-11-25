banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ataoğlu: Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı
Ataoğlu: Maraş bölgesini ziyaret edenlerin...
Metehan Sınır Kapısı’nda ‘Black Friday’ yoğunluğu!
Metehan Sınır Kapısı’nda ‘Black Friday’...
Girne Alsancak yolundaki kaza ile ilgili polisten açıklama!
Girne Alsancak yolundaki kaza ile...
Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak!
Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi...
Cesurer: KIB-TEK sizin çiftliğiniz değildir
Cesurer: KIB-TEK sizin çiftliğiniz değildir
banner405

Ataoğlu: Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı

25 Kasım 2022 Cuma 11:26
Ataoğlu: Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı

Ataoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 46 yıl sonra kademeli açılan Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek "Maraş'ın KKTC turizmine olumlu katkısı var. Maraş'ı görmek için özellikle ülkeye gelen turistler olduğunu görebiliyoruz." dedi.

Maraş'ı görmek için dünyanın dört bir yanından turistlerin geldiğini yineleyen Ataoğlu, kara sınırlarını kullanan Rumların da ziyaretçiler arasında bulunduğunu aktardı.

Ataoğlu, Maraş'ı gezenlerin arasında "ilk sırayı Türkiye'den gelenlerin" aldığını dile getirerek, "Netice itibarıyla bugün Maraş'ın ziyaretçi sayısına baktığımızda bu kısa sürede 1 milyona ulaştığımızı görebiliyoruz, bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, yıl sonuna kadar Maraş'ın ziyaretçi sayısının 1 milyon 100 bine ulaşmasını tahmin ettiklerini kaydetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metehan Sınır Kapısı’nda ‘Black Friday’ yoğunluğu!
Metehan Sınır Kapısı’nda ‘Black Friday’ yoğunluğu!
Girne Alsancak yolundaki kaza ile ilgili polisten açıklama!
Girne Alsancak yolundaki kaza ile ilgili polisten açıklama!
Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak!
Seçim propagandası 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak!
Cesurer: KIB-TEK sizin çiftliğiniz değildir
Cesurer: KIB-TEK sizin çiftliğiniz değildir
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Döviz Kurları 25 Kasım 2022
Döviz Kurları 25 Kasım 2022
Gazete Manşetleri 25 Kasım 2022
Gazete Manşetleri 25 Kasım 2022
Trafik kazası: Trafiği alt üst etti
Trafik kazası: Trafiği alt üst etti
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat Sonra Tabutu Nasıl Çıktı.?
Yüruyerek Girdiği Hastane'den 5 Saat Sonra Tabutu Nasıl Çıktı.?
Öztaş: Lavanta kokulu bir belde yaratacağız
Öztaş: Lavanta kokulu bir belde yaratacağız

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim