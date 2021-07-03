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Ataoğlu: "Limasol’da çıkan yangın için üzgünüz, yardıma hazırız”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Limasol’da çıkan yangından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin arzu etmesi halinde destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 21:00
Ataoğlu: "Limasol’da çıkan yangın için üzgünüz, yardıma hazırız”

Zaman zaman çıkan yangın felaketlerinden ötürü Kıbrıs adasının doğal bitki örtüsü ve ağaçların zarar gördüğünü, geçtiğimiz yıllarda Kalkanlı bölgesinde aynı felaketin yaşandığını söyleyen Ataoğlu, bu yangın felaketlerinin bir daha yaşanmamasını arzuladıklarını belirtti.

Ataoğlu, Limasol’da çıkan yangından ötürü bazı bölgelerin tahliye edildiğini, yangının daha fazla yayılmaması için ülke olarak yardıma hazır olduklarını ifade etti.

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Geçmiş yıllarda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, Kuzey’de çıkan yangınlara müdahale etmesi için izin verdiklerini dile getiren Ataoğlu, bu durumun insani bir durum olduğunu bu nedenle siyasi düşüncelerden uzak yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Çevre konusuna bakanlık olarak her zaman hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Ataoğlu, yangın felaketinden ötürü de Güney Kıbrıs’a geçmiş olsun dileklerini sundu.

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Son Güncelleme: 03.07.2021 21:12
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