banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı görüşmesi tamamlandı…
Güvenoylaması Cumartesi
Sucuoğlu’na verilecek muhtırada neler var!
Sucuoğlu’na verilecek muhtırada neler var!
Polisten sahte para uyarısı!
Polisten sahte para uyarısı!
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının seyrüseferi yok"
"Ülkedeki 221 bin aracın yarısının...
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
Arıklı: Protokollere değil, yapılacaklara odaklanın
banner405

Ataoğlu: “Kuzey Kıbrıs, düğün organizasyonlarında Hint misafirlerin tercihi olacak”

ATAOĞLU, HİNDİSTAN’DAN GELEN ORGANİZATÖRLERİ KABUL ETTİ

28 Nisan 2022 Perşembe 12:30
Ataoğlu: “Kuzey Kıbrıs, düğün organizasyonlarında Hint misafirlerin tercihi olacak”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cyprus Global Şirketi yetkilileri ile Hindistan’dan gelen organizatörleri kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu kabulde yaptığı konuşmada, ülke turizmindeki alternatif turizm modellerine dikkat çekerek, düğün turizminin de çok büyük bir pazar olduğunu belirtti.

Düğün pazarının öncü ülkelerinden olan Hindistan pazarına daha önceki yıllarda başlatılan girişimlerin yavaş yavaş meyvesini vermiş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Ataoğlu, bu konuda Cyprus Global ve Sezer Kızgın’ın büyük payı olduğunu ifade etti.

Ülkede haziran ayında 500 kişilik bir üst düzey Hint Düğünü yapılacağını da dile getiren Ataoğlu, bu organizasyonların çoğalması için gerekli desteği verdiklerini vurguladı.

banner341
Kuzey Kıbrıs ‘ta alternatif turizm modelleri arasına giren düğün turizminin bu yıldan başlanarak, 2023 yılında hem turist hem de organizasyonlar anlamında Hint misafirlerin tercihi olacağını anlatan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın düğün organizasyonlarında da tercih edilmesi için gereken çalışmaların bakanlık nezdinde yapıldığını söyledi.

CYPRUS GLOBAL DİREKTÖRÜ KIZGIN: HİNDİSTAN’DA YOĞUN NÜFUSA SAHİP VE CİDDİ PARALAR HARCAYAN BİR TURİZM POTANSİYELİ VAR”

Cyprus Global Direktörü Sezer Kızgın ise, Hindistan’ın yoğun nüfusa sahip ve ciddi paralar harcayan bir turizm potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, ülke turizmi açısından verimli bir pazar olduğunu ifade etti.

Pandemi öncesinde yoğun bir şekilde Hindistan ve düğün turizmi ile ilgili olarak çalıştıklarını anlatan Kızgın, “Bakanımız Sn.Fikri Ataoğlu’nun da bu konudaki bizlere olan inancı ve vizyonu sonucu, artık Hindistan pazarında yer bulan bir KKTC var” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs turizminde ki tüm paydaşlarımız Hindistan’da ki temaslarımız neticesinde önümüzdeki yıllarda düğün turizmi ve Hindistan pazarından yararlanacaktır” diyen Kızgın, turizmin evrensel ve paylaşımcı bir güç olduğunu söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 28.04.2022 12:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivil Savunma iftar yemeği düzenledi
Sivil Savunma iftar yemeği düzenledi
Şampiyon Çetinkaya...
Şampiyon Çetinkaya...
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var
Hükümet programı görüşmesi tamamlandı…
Hükümet programı görüşmesi tamamlandı…
Enver Avcan'ı kaybettik
Enver Avcan'ı kaybettik
Sucuoğlu’na verilecek muhtırada neler var!
Sucuoğlu’na verilecek muhtırada neler var!
Döviz kurları
Döviz kurları
Din İşleri Başkanı Ünsal Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı
Din İşleri Başkanı Ünsal Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi var
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim