Ataoğlu: “Kuzey Kıbrıs, düğün organizasyonlarında Hint misafirlerin tercihi olacak”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cyprus Global Şirketi yetkilileri ile Hindistan’dan gelen organizatörleri kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu kabulde yaptığı konuşmada, ülke turizmindeki alternatif turizm modellerine dikkat çekerek, düğün turizminin de çok büyük bir pazar olduğunu belirtti.

Düğün pazarının öncü ülkelerinden olan Hindistan pazarına daha önceki yıllarda başlatılan girişimlerin yavaş yavaş meyvesini vermiş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Ataoğlu, bu konuda Cyprus Global ve Sezer Kızgın’ın büyük payı olduğunu ifade etti.

Ülkede haziran ayında 500 kişilik bir üst düzey Hint Düğünü yapılacağını da dile getiren Ataoğlu, bu organizasyonların çoğalması için gerekli desteği verdiklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs ‘ta alternatif turizm modelleri arasına giren düğün turizminin bu yıldan başlanarak, 2023 yılında hem turist hem de organizasyonlar anlamında Hint misafirlerin tercihi olacağını anlatan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın düğün organizasyonlarında da tercih edilmesi için gereken çalışmaların bakanlık nezdinde yapıldığını söyledi.

CYPRUS GLOBAL DİREKTÖRÜ KIZGIN: HİNDİSTAN’DA YOĞUN NÜFUSA SAHİP VE CİDDİ PARALAR HARCAYAN BİR TURİZM POTANSİYELİ VAR”

Cyprus Global Direktörü Sezer Kızgın ise, Hindistan’ın yoğun nüfusa sahip ve ciddi paralar harcayan bir turizm potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, ülke turizmi açısından verimli bir pazar olduğunu ifade etti.

Pandemi öncesinde yoğun bir şekilde Hindistan ve düğün turizmi ile ilgili olarak çalıştıklarını anlatan Kızgın, “Bakanımız Sn.Fikri Ataoğlu’nun da bu konudaki bizlere olan inancı ve vizyonu sonucu, artık Hindistan pazarında yer bulan bir KKTC var” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs turizminde ki tüm paydaşlarımız Hindistan’da ki temaslarımız neticesinde önümüzdeki yıllarda düğün turizmi ve Hindistan pazarından yararlanacaktır” diyen Kızgın, turizmin evrensel ve paylaşımcı bir güç olduğunu söyledi.