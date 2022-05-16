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Ataoğlu: “Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması önemli”

Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Gençlik Dairesi ile Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize ettiği ve yeni oyun sunumlarının sahnelendiği halk dansları şöleni düzenlendi. 

16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:15
Ataoğlu: “Kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması önemli”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre şöleni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve vatandaşlar izledi.  
ATAOĞLU: “KÜLTÜRÜMÜZÜN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI ÖNEMLİ”
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu gecede yaptığı konuşmada, kültürler gelenek ve göreneklerin paylaşıldığı bu tür organizasyonların ülke gençliğinin kaynaşması açısından oldukça önem arz ettiğini ifade etti.  

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Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sosyalleşmesi adına büyük önem arz eden sanat dallarının en az eğitim faaliyetleri kadar faydalı olduğunu dile getiren Ataoğlu, pandemi sürecinde yaşanan ayrılıkların ardından gençlerin yeniden sahnelerde olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Ataoğlu, kültürel değerlerin korunması ve kültürün gelecek nesillere aktarılması adına özellikle halk danslarının adadaki Türk varlığından itibaren nesilden nesile aktarıldığı, bunun da geriden gelen gençlere ışık olduğu belirtti.
Gecenin organize edilmesinde emeği geçen Gençlik Dairesi, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ve tüm derneklere teşekkür eden Ataoğlu, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını da kutladı.
 

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Son Güncelleme: 16.05.2022 16:32
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