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Ataoğlu KKTC’nin turizm sektöründe dünya ile yarışır pozisyonda olduğunu söyledi

Ataoğlu KKTC’nin turizm sektöründe dünya ile yarışır pozisyonda olduğunu söyledi

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:33
Ataoğlu KKTC’nin turizm sektöründe dünya ile yarışır pozisyonda olduğunu söyledi

İstanbul’daki “Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı”nda (EMITT) basın mensupları ile bir araya gelen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm alanında KKTC’ye büyük yatırımlar olduğunu belirterek, KKTC’nin turizm sektöründe dünya ile yarışır pozisyonda olduğunu söyledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Fikri Ataoğlu, EMITT çerçevesindeki temaslarına devam ediyor.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmin KKTC için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Adamız doğal güzellikleri, 10 bin yıllık tarihi geçmişi, kültürü, sunduğu alternatif turizm ürünleri, altın kumlu sahilleri ile Dünya’ya kıymetli bir turizm destinasyonu sunuyor. Amacımız çeşitlendirdiğimiz turizm ürünlerimiz ile yıl boyu ülkemize nitelikli turistler çekmek. Bu amaçla gerekli adımları atıyoruz” dedi.

Fuarda KKTC standına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Ataoğlu, “uluslararası fuarlar bizim için önemli. EMITT dünyanın en büyük fuarlarından biri. KKTC olarak burada yerimizi aldık. Bu yıl farklı bir konsept sunuyoruz. KKTC'deki Girne Kalesi’ni yansıttık. Kalenin içerisindeki batık gemiyi bire bir ölçüleriyle buraya getirdik. Hedefimiz batık gemi gibi pahabiçilmez ve Dünya’da tek olan tarihi değerlerimize dikkat çekerek turistlerin ilgisini ülkemize çekmek. Geçtiğimiz yıllarda almış olduğumuz en iyi stant ödülünü bu yıl da alacağımız konusunda her hangi bir şüphem yok” ifadelerini kullandı.
Turizm alanında her gecen yıl ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Ataoğlu, “Her geçen yıl ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı artıyor. Turizm geliri de aynı şekilde artıyor. ‘Ben dünyayı gezdim’ diyen birisi eğer Kuzey Kıbrıs’a gelmediyse bana göre dünyayı gezmiş sayılmaz. Herkesi güzel ülkemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 02.02.2019 10:45
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