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Ataoğlu: “KKTC sonsuza kadar yaşayacak”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 38’inci yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

14 Kasım 2021 Pazar 17:45
Ataoğlu: “KKTC sonsuza kadar yaşayacak”

Ataoğlu mesajında şunları kaydetti;

“Büyük bir heyecan ve gururla ilan edilen Cumhuriyetimizin 38’inci yılını kutluyoruz.

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Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını yok etmek isteyen Rum ve Yunan ikilisinin kurguladığı karanlık oyun ve insanlık dışı saldırılara boyun eğmemek için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’ın liderliklerinde ortaya konulan onurlu mücadelelerle elde edilen bağımsızlık sonrası, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her geçen gün güçlenerek yoluna devam etmektedir.

Bu var oluş mücadelesi bilinciyle, bizlere ve gelecek nesillere emanet edilen Cumhuriyet ile kazanılan değerleri, geleceğe taşıma görev ve sorumluluğu içerisinde, karşılaştığı sorunları birlik ve berberlikten ödün vermeden aşıp, devletimizi daha da yüksek seviyelere eriştirmek ve bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmak için var gücümüzle çalışacağız.

Başta devletimizin Kurucusu Cumhurbaşkanı ebedi liderimiz rahmetli Rauf Denktaş ve varoluş mücadelemizin lideri rahmetli Dr.Fazıl Küçük olmak üzere tüm devlet yöneticilerimize, bu mücadelede barış ve bağımsızlık için canlarını feda etmiş şehitlerimize, gazilerimize ve her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının haklarına sahip çıkan Anavatan Türkiye’ye şükran ve minnetlerimi sunarım.”

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Son Güncelleme: 14.11.2021 18:43
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