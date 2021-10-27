Ataoğlu: “KKTC en güvenilir ülke”

Turizm ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, Ataoğlu, 27-28 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Antalya Turizm Fuarı 2021”e katıldı. Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın “Partner Ülke” statüsünde katıldığı fuar 2 gün sürecek.

Fuara, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu Turizm ve Halk Sanatları Bakanı Emin Merdanov, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve yabancı tur operatörleri katıldı.

Ataoğlu, Antalya Turizm Fuarı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada KKTC’nin “güvenli ülke” konumunda olduğunu kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi nedeni ile turizm sektörünün etkilendiğini söyleyen Ataoğlu, pandemi ile yaşamaya alıştıklarını, bu nedenle turizm sektörünü eski günlerine getirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade etti.

“EN GÜVENİLİR ÜLKEYİZ”

Kuzey Kıbrıs olarak pandemi sürecini başarılı bir şekilde yönettiklerini ifade eden Ataoğlu, vakaların düşük seviyede seyrettiğini, sağlık sisteminin ise sorunsuz çalıştığını belirtti ve “en güvenilir ülkeyiz” dedi.

Pandeminin başladığı yıl olan 2020 yılı yaz turizm sürecinde bakanlık olarak alınan hijjen tedbirleri sayesinde hem 2020, hem de 2021 turizm sezonunun sıkıntısız bir şekilde geçtiğini anlatan Ataoğlu, bu tecrübeler sayesinde 2022 yılının da çok daha iyi geçeceğini vurguladı.

“TURİZM SEKTÖRÜNE DESTEK OLDUK”

Ataoğlu, bakanlık olarak, Covid-19 salgınının sektör üzerindeki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla hızlı bir şekilde dünyanın ilk örneklerinden biri olan “Güvende Kal Sertifikasyon Programı”nı hayata geçirdiklerini dile getirerek, ülkeye gelen turistleri sağlıklı ve hijenik ortamlarda ağırladıklarını anlattı.

Turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuzlukların azaltılması amacıyla; “Sosyal sigorta prim desteği, kredi desteği, acentelere, otellere ve rehberlere hibe destekleri” yapılması gibi birçok destek paketi hayata geçirdiklerini belirten Ataoğlu, sektörün ayakta kalması için yapılan bu hamlelerin faydasını gördüklerini de ifade etti.

“YILIN 12 AYI TURİZM MÜMKÜN”

Yılın 12 ayında güneşin eksik olmadığı Kuzey Kıbrıs’ta turizm 12 ay yapılabileceğini söyleyen Ataoğlu, aşılarını tamamlamış tüm turistleri, hijenik sertifikalı otellerde ağırladıklarını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ı görmeyen herkesin en kısa sürede KKTC’yi ziyaret etmesini de isteyen Ataoğlu, ülkenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmek için herkesi Kuzey Kıbrıs’a davet etti.

“ANAVATAN TÜRKİYE HERZAMAN YANIMIZDA OLDU”

Salgın boyunca Anavatan Türkiye’nin desteğini de her zaman hisssettiklerini ifafe eden Ataoğlu, “Aşı konusu başta olmak üzere bizlere destek veren Anavatanın bu destekleri asla göz ardı edilemez” diye konuştu.

Turizm konusunda da her zaman KKTC’ye el uzatan, ülke turizminin gelişmesi için katkıda bulunan TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini sunan Ataoğlu, yeni dönemde de işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti.

KKTC MODERN BİR STAND İLE TANITILIYOR

Ükenin uluslararası platformlarda tanıtılması ve pazarlanması amacıyla, 27 -28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı’na 60 m2’lik modern tasarım bir stand ile katılım gerçekleştiriliyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı’nda KKTC, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığındaki Turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve Bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyet ile temsiliyet gösteriyor.

20 ÜLKE KATILIYOR

Turizm profesyonellerinin ziyaret ettiği fuarın ilk gecesinde düzenlenecek “Welcome Party” etkinliğinde, ikram sahibi olarak turizm profesyonellerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ağırlayacak.

20 ülkeden 2 bini aşkın yabancı seyahat acentesinin katılacağı fuar, bu yıl tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinde turizm endüstrisine heyecan, motivasyon ve hareket katmak amacı ile düzenleniyor.