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Ataoğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Ülkenin içinde bulunduğu, özellikle sağlık ve ekonomi alanlarındaki zor süreci aşabilmenin en büyük motivasyonunun devlete inanmak ve güvenmek olduğunu” söyledi.

14 Ocak 2022 Cuma 11:15
Ataoğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Kazım And ve bazı dernek üyeleri ile bir araya geldi.


“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”
Ataoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin öneminin “iyi anlaşılması” gerektiğini, özellikle gençlerin geçmişi iyi bilerek, geleceğe adım atmaları gerektiğini belirterek, “Gençlerimize güveniyoruz. Onlar, geçmişini bilen, geleceğe güvenle yürüyen Kıbrıs Türk gençleridir” dedi.


“İNANCIMIZ VE HEDEFLEDİKLERİMİZLE, GELECEĞİ EN GÜZEL ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ”

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“KKTC’nin vatan toprağı olması için yıllarca mücadele edildiğini” anlatan Ataoğlu, “Bu zor günleri yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun geleceğe umutla bakabilecekleri bir yapının oluşması için, gerekli olan motivasyonun, devlete olan inanç olduğunu ifade etti. Ataoğlu, “Biz devletimize inanıyoruz. Bu inançla harmanladığımız hedeflerimizle, geleceği en güzel şekilde inşa edeceğiz” dedi.
“Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesinde, TMT’nin ve Anavatan Türkiye’nin önemine” de işaret eden Ataoğlu, “Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet duygularımızla bu vesileyle bir kez daha anıyorum” ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 14.01.2022 11:37
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