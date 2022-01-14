Ataoğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Kazım And ve bazı dernek üyeleri ile bir araya geldi.



“GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ”

Ataoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin öneminin “iyi anlaşılması” gerektiğini, özellikle gençlerin geçmişi iyi bilerek, geleceğe adım atmaları gerektiğini belirterek, “Gençlerimize güveniyoruz. Onlar, geçmişini bilen, geleceğe güvenle yürüyen Kıbrıs Türk gençleridir” dedi.



“İNANCIMIZ VE HEDEFLEDİKLERİMİZLE, GELECEĞİ EN GÜZEL ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ”



“Kıbrıs Türkü’nün verdiği varoluş mücadelesinde, TMT’nin ve Anavatan Türkiye’nin önemine” de işaret eden Ataoğlu, “Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi de minnet duygularımızla bu vesileyle bir kez daha anıyorum” ifadelerini kullandı.



