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Ataoğlu: “Karpaz, turizm potansiyeline kavuşacak”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesi’nin Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz şubeleri ile Büyükkonuk, Mehmetçik ve Dipkarpaz’ı ziyaret etti.

09 Ocak 2022 Pazar 15:30
Ataoğlu: “Karpaz, turizm potansiyeline kavuşacak”

Büyükkonuk ziyaretinde, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği yetkilileri ile de bir araya gelen Ataoğlu, Dipkarpaz’da  bazı turizm tesislerini  ziyaret etti.

“ÇEVREYE DUYARLI NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ”

DP’den verilen bilgiye göre, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğu,  Çevre Koruma Dairesi şubelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerinde, çevrenin önemine dikkat çekerek,  daire personellerinin sorumluluğunun büyük olduğunu belirtti.

Çevre derslerinin müfredat dahiline alınabilmesi için Milli  Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği protokolünün imzalanmasında öncülük ettiklerini de hatırlatan Ataoğlu, “Daire personellerimiz ve bölgede bulunan çevre örgütleri ile iş birliği içerisinde bölgede temizlik çalışmalarını düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ancak temizlemek değil, kirletmemek için önlemler alıyoruz. Bunun da en etkili yöntemi, eğitimdir” dedi.

“DP İKTİDARINDA ÇEVRE AYRI BİR BAKANLIK OLACAK”

Ataoğlu, turizmin en temel kuralının, temiz bir çevreye sahip olmayı başarmak olduğuna dikkat çekerek, “Çevrenin önemi ancak DP’nin hükümette olduğu ve çevrenin DP’nin uhdesinde olduğu zamanlarda anlaşılıyor. Çünkü biz ülkenin temiz ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmasının önemini gayet iyi biliyoruz. Bu nedenledir ki, DP’nin iktidarında, çevrenin ayrı bir bakanlık olarak yönetilmesi için irade ortaya koyacağımızı söylüyoruz” şeklinde konuştu.

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“MART İTİBARİYLE KARPAZ BÖLGESİNE 20 BİN TURİST GELECEK ŞEKİLDE PLANLAMALAR TAMAMLANDI”

Ataoğlu, Gazimağusa, İskele ve Karpaz Çevre Koruma Dairesi Şubeleri ardından, Büyükkonuk ve Dipkarpaz’da bulunan bazı turizm örgütleri ile turizm tesislerini ziyarette bulundu.

Ataoğlu bu ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda “Karpaz turizm potansiyeline kısa süre içerisinde kavuşacak” mesajını vererek, Karpaz’ın eko turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu, geliştirilmesi için de projelerin hazır olduğunu kaydetti.

“Karpaz ve bölgesi, Demokrat Parti iktidarı döneminde turizmde hak ettiği gerçek potansiyeline kavuşacak. Turların bölgeye kanalize edilmesi için projelerimiz hazır. Mart ayı itibariyle, tamamladığımız programlarla, bölgeye 20 bin turistin ziyareti gerçekleştirilecek” diyen Ataoğlu, “doğasıyla, tarihi dokusu ve doğallığı ile Dipkarpaz, sadece posterlerde resim değil, değişen turizm hareketliliğinin merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.

“SİYASETTE İSTİKRAR VE GÜVEN, DP İLE YENİDEN TESİS EDİLECEK”

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  Dipkarpaz ziyaretlerinde, siyasette yaşanan parti içi çekişmelerin hiç bir zaman odağında olmadığını, DP’nin tek bir hassasiyeti ve motivasyonunun olduğunu dile getirerek, “Bugüne kadar, muhalefette olsun, ortak olduğumuz hükümetlerde olsun, her zaman çözüm odaklı ve toplumsal çıkarları içeren siyasetler ortaya koyduk. Siyasette istikrar ve güven, DP iktidarında gelecektir” dedi.

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Son Güncelleme: 09.01.2022 16:27
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