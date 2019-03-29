Ataoğlu: “Karabetça’nın başarıları ülke tanıtımına katkıda bulunuyor”

ATAOĞLU, YÜZÜCÜ EĞITMENİ MERT KARABETÇA’YI KABUL ETTİ

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yüzücü eğitmeni Mert Karabetça’yı kabul etti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre “Dünya ASCA Koç Klinik Organizasyonu”nda 2 bin 500 katılımcı arasında yüzme antrenman programlarında çocuk gelişimi ve büyüklerin antrenman programlaması dalında ödüle layık görülen Karabetça, kazandığı ödül ile birlikte Bakan Ataoğlu’nu ziyaret ederek, yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Karabetça kabulde yaptığı konuşmada ülkenin tanıtılması adına birçok uluslararası organizasyonlarda görev aldığını ve bu organizasyonlarda başarılı sonuçlar aldığını söyledi.

Son olarak Amerikan Yüzme Derneği tarafından Los Angeles’ta gerçekleştirilen ve tanınmış yüzme eğitmenlerinin katıldığı seminerde ödüle layık görüldüğünü belirten Karabetça, başarılarının hem Türkiye’de hem de yabancı ülkelerde konuşulduğunu kaydetti.

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuşmasında Mert Karabetçayı yakinen takip ettiğini söyleyerek bireysel anlamda elde ettiği başarıların önemine vurgu yaptı.

Ataoğlu, yıllardır özveri ile mücadele veren Mert Karabetça’nın ülke tanıtımı anlamında da önemli katkıları olduğunu ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Ataoğlu, Karabetça’nın başarılarının yanı sıra yüzme okulunda yetiştirdiği öğrencilere de örnek olduğunu dile getirerek, bundan sonraki organizasyonlarda da aynı başarıları göstermesini diledi.