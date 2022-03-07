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Ataoğlu: “Kadınların bilgi ve cesaretiyle daha güçlü bir KKTC  inşa edeceğiz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı  Fikri Ataoğlu, kadınların bilgi ve cesaretiyle daha güçlü bir KKTC  inşa edeceklerini  belirtti.

07 Mart 2022 Pazartesi 19:30
Ataoğlu: “Kadınların bilgi ve cesaretiyle daha güçlü bir KKTC  inşa edeceğiz”

Ataoğlu, 8  Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil ettiğini kaydettiği kadınların huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu ifade etti.
Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“Hayatımızın her anında yanımızda olan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati bizlere karşılıksız sunan değerli kadınlarımız; bizler sizlere yönelik her türlü ayrımcılığı ve istismarı ret eden bir geleneğin, kadını her zaman baş tacı eden bir medeniyetin mensuplarıyız. 
Kadınlarımız sosyal hayatın içerisinde en temel güçlerimizden birisidir. Kadınlarımızın hayat içerisinde karşılaştığı sorunların ortadan kalktığı, kadınlarımızın şiddetle ve toplumsal hayat içerisinde karşılaştıkları çeşitli mağduriyetlerle değil; sosyal, sanatsal, akademik ve ekonomik alandaki başarıları ve kattıkları değerlerle anıldığı bir ülke temennisiyle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”
 

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Son Güncelleme: 07.03.2022 21:24
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