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Ataoğlu işletmecilerle görüştü

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm tesislerini ziyareti kapsamında Alsancak bölgesinden sonra Lapta bölgesindeki turistik tesisleri ziyaret ederek, işletmeci ve yöneticilerle görüştü.

31 Ağustos 2021 Salı 09:45
Ataoğlu işletmecilerle görüştü

DP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, halkı aşı olması konusunda duyarlı olmaya davet ederek, “Aşı olmayarak hem kendimizi, hem de sevdiklerimizi riske atıyoruz” uyarısında bulundu.

Alsancak bölgesi sonrasında Lapta bölgesindeki tesisleri ziyaret ettiğini belirten Ataoğlu, turistik tesisleri ziyaret kapsamında tesislerin yöneticileri ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

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Bu tür görüş alışverişinin, ülke turizmini hızlıca toparlamak adına çok önemli olduğunu vurgulayan Fikri Ataoğlu, yönetici ve işletmecilerin görüşleri ve talepleri doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

Ataoğlu, “Bu süreçte tüm paydaşlarımız çok zorluklar yaşadı. Tüm KKTC olarak zorluklar yaşadık. Aşılanmalarımızı ihmal etmeden ilerlersek, kısa zamanda normal yaşantımıza dönerek, KKTC’yi tekrardan turizm cenneti yapmak istiyoruz” dedi.

Fikri Ataoğlu son olarak, “Lütfen aşımızı olalım, aşı olmayarak hem kendimizi, hem de sevdiklerimizi riske atıyoruz” uyarısı yaptı.

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Son Güncelleme: 31.08.2021 09:55
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