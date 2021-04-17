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Ataoğlu: “İnanç ve ibadet hürriyetinin yasaklanması söz konusu değil”

17 Nisan 2021 Cumartesi 09:15
Ataoğlu: “İnanç ve ibadet hürriyetinin yasaklanması söz konusu değil”
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Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’de din ve vicdan hürriyeti, inanç ve ibadet özgürlüğünün, Anayasa tahtında koruma altında olduğuna işaret ederek “İnanç ve ibadet hürriyeti, hiç bir kurum ve merci tarafından yasaklanması söz konusu değildir” dedi.

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Ataoğlu açıklamasında, KKTC Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeleri göz önünde bulundurularak, Anayasal bir hak olan inanç ve ibadet hürriyetinin devamlılığının sağlanması için hükümetin bir ortağı olarak, hafızlık kurslarının ve Kur’an kurslarının devamlılığının sağlanması adına konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

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Son Güncelleme: 17.04.2021 09:25
Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluKktc
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