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Ataoğlu: “İki bayramı birlikte kutlamanın heyecanı içerisindeyiz”

 Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, iki bayramı birlikte kutlamanın heyecanı içerisinde olduğunu kaydetti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:00
Ataoğlu: “İki bayramı birlikte kutlamanın heyecanı içerisindeyiz”

Ataoğlu, Kıbrıs Türkünün hak etmediği ambargo ve izolasyonlar altında dahi Anavatan Türkiye'den aldığı destek, inanç ve kararlılıkla ilerlemeye devam ettiğini vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecek nesillere bırakılabilecek en önemli miras olduğunu kaydetti.

Ataoğlu mesajında, “Bu gün, barışcıl  tutumumuzu, adada yok edilmek istenen Kıbrıs Türkü’nün toplumsal varlığını ve özgürlüğünü, Anavatan Türkiye’nin garantisinde ilelebet sürdüreceğini  bütün dünyaya hatırlatma günüdür.Bugün bu topraklar üzerinde hür ve barış içerisinde yaşıyorsak, 47 yıl önce Anavatanımız Türkiye'den gelen Mehmetçiklerimiz ve Mücahitlerimizin cansiparane omuz omuza verdiği onurlu mücadele sayesindedir. Kıbrıslı Türklerin acılarının sona erdiği, can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığı, özgürlük ortamının sağlandığı tarihimize kazınan bu büyük zaferin 47. Yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nın aynı gün kutlanacağını hatırlatan Ataoğlu, iki bayramı bir arada yaşamanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Her günün bir bayram havası içerisinde geçmesini dileyen Ataoğlu, tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Unutmayalım ki, koronavirüs henüz tam bitmiş durumda değil, lütfen bayram süresi boyunca da kişisel tedbirlerimizi almayı sürdürmeli, mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınmalı ve maske kullanımına devam etmeliyiz.

Tüm bu duygularla birlikte, bizleri bugünlere kavuşturan kahramanlarımıza ve desteği ile bizlere daima güç veren Anavatan Türkiye'ye minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimize tanrıdan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ile anıyor, bu gururu paylaşan tüm halkımıza en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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Son Güncelleme: 19.07.2021 14:41
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