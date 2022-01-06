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Ataoğlu iddialı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “DP, seçim sonrasında daha güçlü bir şekilde hükümetteki yerini alacak” ifadelerinde bulundu.

06 Ocak 2022 Perşembe 12:55
Ataoğlu iddialı

Partiden yapılan açıklamada, DP Genel Başkanı Ataoğlu, beraberindeki DP heyeti ile birlikte Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ziyaret etti. LAÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Ali Yükselen ve üniversite yetkilileri ile bir araya gelen Ataoğlu, özelde LAÜ genelde de yükseköğretim konularında görüş alışverişinde bulundu.


Ataoğlu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, LAÜ’nün Lefke özelinde “büyük bir önemi” olduğunu belirterek, “Ülke ekonomisinin en önemli ekonomik sektörlerinden hiç şüphe yoktur ki yüksek öğretimdir. Özelde ülke ekonomisine olan katma değeri yanında LAÜ, Lefke bölgesi için de çok büyük ekonomik katkısı yanında, kültürel ve sosyal anlamda da bölgenin gelişimine katkı yapmaktadır” dedi.
Ataoğlu, “Ülke ekonomisi açısında turizm ve yükseköğretimin öneminin herkesçe bilinmesinin yanı sıra, bu iki önemli sektörün daha da geliştirilmesinin hayati olduğunu” belirtti.


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“PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİREBİLECEĞİMİZ BİR GÜÇLE SANDIKTAN ÇIKACAĞIZ”
Ataoğlu, özellikle turizm ve yükseköğretimin ülke ekonomisine olan katkısının “hayati denecek derecede” olduğunu belirterek, “Özellikle turizm sektörünün geliştirilmesi adına önemli projeler ortaya koyduk. Ancak maalesef, projelerimizin hayata geçmesi ile ilgili engellerle karşılaştık. Anketler de gösteriyor ki, DP 23 Ocak seçimlerinden daha güçlü çıkarak, hükümetteki yerini daha güçlü bir şekilde yerini alacak ve projelerini rahatlıkla hayata geçirme imkanı bulacaktır” ifadelerinde bulundu.

 

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Son Güncelleme: 06.01.2022 14:00
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