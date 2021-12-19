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Ataoğlu: “İç kaynakların doğru ve etkin yönetimi, ekonomik krizden çıkışın reçetesidir”

Demokrat Parti (DP) 23 Ocak 2022 erken genel seçimlerinde aday olan 50 milletvekillerine yönelik düzenlediği iki günlük “eğitim ve motivasyon” kampının ikinci ve son gününde, DP milletvekili adaylarına, seçim manifestosu hakkında bilgiler verildi.

19 Aralık 2021 Pazar 17:15
Ataoğlu: “İç kaynakların doğru ve etkin yönetimi, ekonomik krizden çıkışın reçetesidir”

“Yenileniyoruz” vizyonu ile hazırlanan DP seçim manifestosu ile ilgili sunumun ardından, adaylar manifesto hakkında görüşlerini ve düşüncelerini de paylaştı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, iki gün süren “eğitim ve motivasyon” kampının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

İki günlük “eğitim ve motivasyon” kampının, kampanya sürecinde nasıl hareket edeceklerinden çok birlik ve beraberlik içerisinde, aynı hedef ve aynı misyon doğrultusunda hareket edebilmek, ülke sorunlarının daha etkin bir biçimde çözümüne zemin hazırlaması açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

“HAYAL DEĞİL, HAYATA GEÇEBİLECEK, GERÇEK ÇÖZÜMLER ORTAYA KOYUYORUZ”

DP, seçim manifestosunun, yapılabileceklerden oluştuğunu belirten Ataoğlu, yazılanların hayal olmadığını, yazılan her bir maddenin, yaşamda karşılığı olduğunun altını çizdi.

Ataoğlu, 49 yeni milletvekili adayı ile halkın karşısına çıkacaklarını belirterek, manifestonun da yenileniyoruz sloganı ile eğitim, sağlık, ekonomi ve KKTC’de yaşayan herkesin ve her kesimin yaşamına dokunacak önemli çözüm önerilerinin olduğunu belirtti. 

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Manifestonun içeriği ile ilgili olarak, yazılan tüm konuların, ilgili uzmanlar tarafından hazırlandığını ve demokratik olarak her bir aday ve her bir partili ile de paylaşılarak, içerisinde hayal değil, hayata geçirilebilecek, insan odaklı çözüm önerilerini içerdiğini belirtti.

Ataoğlu, ülkenin en büyük sorunun, sağlık, ekonomi ve eğitim olduğuna işaret ederek, “Ülkenin ekonomik sorunları, pandemi ile birlikte daha da belirgin hale gelmiştir. Pandemi ile birlikte aslında ülkenin sağlık ve eğitim alt yapısındaki eksiklikleri de daha belirgin hale gelmiştir. DP’li 50 vekil adaylarımızla birlikte, bu temel sorunlara çözüm üretecek, irade, bilgi birikimi ve inanç, bizi hedefe ulaştıracak en önemli gücümüz olacaktır” dedi.

“DP, İNSAN ODAKLI SİYASİ İRADENİN SİMGE PARTİSİDİR”

Ataoğlu konuşmasında ayrıca ülkenin ekonomik sorunları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, “İç kaynakların doğru ve etkin yönetimi, ekonomik krizden çıkışın reçetesidir” diyerek, DP’nin bu iradeyi temsil ettiğini, insan odaklı, üretim odaklı ve etkin yönetim bilinciyle donatılmış 50 milletvekili adayı ile ülke yönetimine talip olduklarının altını çizdi.

“Yaşadığımız sorunları analiz ederek ve ülkemiz ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak, sorunlara çözüm getirecek, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sağlayacak, halkına yabancılaşan siyasi yapıyı değiştirerek, insan odaklı bir siyaseti ülke siyasetine kazandıracak programa sahibiz” ifadelerini kullanan Ataoğlu, “Yenilenme programı olarak adlandırdığımız manifestomuz, halkımızın geleceğe daha umutla bakabilmesini sağlayacak bir yol haritasıdır” dedi.

DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuşmasının sonunda, eğitim kampına katılan Milletvekili adaylarına ve eğitim veren eğitimcilere teşekkür etti.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından, eğitimciler ile eğitime katılan DP Milletvekili adayları çektikleri toplu fotoğrafla, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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Son Güncelleme: 19.12.2021 21:59
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