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Ataoğlu, hükümet istifasını değerlendirdi

DP Başkanı Ataoğlu, seçimin kaçınılmaz olduğunu belirtti, bu süreçte bir teknokrat hükümetin olabileceğini kaydetti..

14 Ekim 2021 Perşembe 14:11
Ataoğlu, hükümet istifasını değerlendirdi

BRT’de Levent Kutay’ın konuğu olan Demokrat Parti Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümet istifasını değerlendirdi. İstifayı medyadan öğrendiğini aktaran Ataoğlu, Demokrat Parti’nin seçime hazır olduğunu kaydetti.

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Hükümet modeli üzerine fikir sunan Ataoğlu, teknokrat hükümet formülünü reddetmediklerini ve bunu da konuşulabileceği konusunda yeşil ışık yaktı.

Erken seçimin kaçılmaz olduğunu belirten Ataoğlu, “Teknokrat hükümeti tartışabilirim dedim. Seçim zaten kaçınılmazdır, seçim tarihinin en erken zamanda olması lazım ve bu noktada bir hükümet oluşması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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