Ataoğlu: “Heyecan ve mutluluk aynı şekilde devam ediyor”

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bağımsızlığını, verdiği mücadelelerle elde eden şanlı Türk milletinin gurur ve duygu verici günü bugün. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük dirilişin eseri olan Cumhuriyet bugün 98’inci yılını kutluyor. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de bu mutlu günü büyük bir heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı o gün kü heyecan ve mutluluk, halen Türk milletinde aynı heyecanla yaşanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve her geçen gün daha da güçlü bir devlet olarak yoluna devam etmesi, Kıbrıs Türk halkına büyük güç vermekle beraber, geleceğe ümitle bakmamazı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 98’inci yılının büyük coşkusunu yaşadığımız bu özel günde; Başta Atatürk ve aziz şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma ve gelişme aşamalarında emeği geçen bütün herkesi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”