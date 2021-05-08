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Ataoğlu: "Her ilçeye bir müze açma kararlılığımız devam etmektedir”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, müze kurma çalışmaları süren tarihi Lefke Vasıf Palas, Güzelyurt tren istasyonu ve Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nde incelemelerde bulundu

08 Mayıs 2021 Cumartesi 16:00
Ataoğlu: "Her ilçeye bir müze açma kararlılığımız devam etmektedir”
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Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Fikri Ataoğlu, Lefke Vasıf Palas’ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Vasıf Palas olarak bilinen tarihi binanın müzeye dönüştürülmesi için bir önceki bakanlık görevinde çalışmalar başlattıklarını ancak hükümet değişimi ile bu çalışmaların yarım kaldığını, 2017’de başlattıkları çalışmalara kaldığı yerden devam ettiklerini ifade etti.

Ataoğlu, “Ortaya koyduğumuz çalışmalarla çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, Lefke İlçemize yeni bir müze kazandırmış olacağız” dedi.  

Her ilçeye bir müze projesine değinen Ataoğlu, “Bir önceki Turizm ve Çevre Bakanı görevinde bulunduğum sırada, her ilçeye bir müze açma projemizi ortaya koymuştuk. Bu kararlılığımız devam etmektedir” dedi.

Ataoğlu ayrıca Haziran ayı ile birlikte çift PCR ve çift aşılama koşulu ile ülkeye turist gelebileceğini de anımsattı.

LEFKE İMAR PLANI

2017’de Lefke Belediyesi ile imar planı çalışmaları başlattıklarını kaydeden Ataoğlu, imar planı çalışmalarında son aşamaya geldiklerini, Ramazan Bayramı sonrasında düzenlenecek Halkın Katılımı toplantısı ile birlikte Lefke İmar Planının hayata geçeceğini kaydetti.

CMC İLE İLGİLİ SÖZLEŞME MAHKEMELİK

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CMC maden ocağı ile ilgili ise Ataoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile CMC maden alanının temizlenmesi ile ilgili olarak yapılan sözleşmenin mahkemelik olduğunu hatırlattı.  

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da yaptığı konuşmasında, “İmar Planı çalışmaları da uzun bir süredir kesintiye uğramasına rağmen, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine gelir gelmez ortaya irade koyarak, çalışmaların yeniden sürdürülebilmesine katkı koyan Bakan Ataoğlu’na teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Bakan Ataoğlu, restorasyon çalışmaları sürdürülen Güzelyurt Tren İstasyonu ziyareti sırasında da yaptığı açıklamada, Güzelyurt Belediyesine ait olan ve o dönemi simgeleyen trenin Belediye tarafından, restorasyon ve bakım çalışmaları yapılarak, müzede sergilenmek üzere Turizm ve Çevre Bakanlığı’na hibe edilmesi kararından dolayı da Başkan Özçınar’a teşekkür etti. 

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yaptığı konuşmasında, “Önemli olan bu tarihi restorasyona insanlarımızın anlam katmasıdır. İnanıyorum ki, bölgemizin canlanmasına büyük katkısı olacaktır” dedi. 


Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 16 yıldır kapalı olan Güzel Sanatlar Müzesi’nde yaptığı açıklamada ise,  müze projesinin hazır olduğunu, bloke işlemi ve ihale sürecinin en kısa süre içerisinde başlayacağını kaydetti.


 

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Son Güncelleme: 08.05.2021 16:16
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