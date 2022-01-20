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Ataoğlu: “Her ilçeye 1 müze hedefimiz hayat buluyor”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt Tren İstasyonu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

20 Ocak 2022 Perşembe 18:00
Ataoğlu: “Her ilçeye 1 müze hedefimiz hayat buluyor”

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, İngiliz Koloni döneminde inşa edilen, 3. Etabı Güzelyurt- Evrihu demiryolu hattının üzerinde bulunan Güzelyurt Tren İstasyonu’nun restore edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, resmi açılışın seçimlerin ardından yapılacağını belirtti.

Ataoğlu, İngiliz Koloni döneminde yapılan ve 46 yıl hizmet verdikten sonra 31 Aralık 1951 yılında yapmış olduğu son seferle kapatılan Güzelyurt Tren İstasyonu'nun ana binasının restorasyonunun tamamlandığını söyledi.

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Fikri Ataoğlu, "Bu önemli proje Güzelyurt ilçesine büyük oranda turist akışı, dolayısıyla ekonomik gelişimine ciddi katkı koyacaktır" dedi.

Ataoğlu, batı bölgesinin turizmden gerekli payı alması yönünde yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle çalışmalar yaptıklarını, amaçlarının kış döneminde turistlerin tüm ilçeleri ziyaret etmesi olduğunu belirtti.

Müze kurma çalışmaları süren tarihi Lefke Vasıf Palas ve Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin de yakın zamanda açılacağını söyleyen Ataoğlu, hedefleri olan her ilçeye 1 müze projesinin hayat bulacağını vurguladı.

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Son Güncelleme: 20.01.2022 19:03
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