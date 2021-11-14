Ataoğlu: “Her gencin satrançla tanışması adına pek çok imkanı seferber edeceğiz”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , yaptığı konuşmada, ilerleyen dönemde satranca daha fazla katkı yapılması konusunda katılımcılara ve yetkililere söz verdi.
Kadın erkek, genç yaşlı, engelli engelsiz demeden herkesi sporla buluşturma yolunda projeler hazırlamaya devam ettiklerini açıklayan Ataoğlu, “tüm ekibimizle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ataoğlu, yarışmaya katılan gençlere “hepiniz benim nezdimde birer birincisiniz” diyerek herkese başarılar diledi.