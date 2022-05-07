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Ataoğlu: “Hayat, annelerimiz sayesinde anlam kazanır”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Topluma faydalı ve bilinçli bireylerin yetişmesinde büyük rol üstlenen annelerin, sağlıklı toplumların inşasının en önemli unsuru olduğunu” söyledi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:45
Ataoğlu: “Hayat, annelerimiz sayesinde anlam kazanır”

Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“Tarifi kelimelerle imkânsız bir sevginin, şefkatin ve merhametin kaynağı olarak bizleri sarıp kucaklayan, her zorlukta yanımızda olan, sabır ve fedakârlık abidesidir analarımız… Her güzelliğin ve her iyi şeyin arkasında onların dokunuşu vardır ve hayat annelerimiz sayesinde anlam kazanır. Evlatlarının duyguları ve karakterleri üzerinde derin bir etkiye sahip olan topluma faydalı ve bilinçli bireylerin yetişmesinde en büyük rolü üstlenen annelerimiz, aynı zamanda sağlıklı toplumların inşasının da en önemli unsurudur. Geleceğimizin inşasında onların emek, sevgi ve gayretlerinin kıymetini her vesileyle bilmek ve takdir etmek hepimizin sorumluluğudur. Bir güne sığdırılamayacak yoğun duygularla, biz evlatlarını yetiştiren, aileyi bir arada tutan, toplumu aydınlık geleceğe taşıyan, evde, iş hayatında, emeği ve alın teriyle hayırlı evlatlar yetiştirmek için çabalayan değerli annelerimizin ve yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”

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Son Güncelleme: 08.05.2022 08:31
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