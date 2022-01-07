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Ataoğlu: “Halkımıza hayal satmıyoruz, icraatlarımız ortada”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, partisinin 23 Ocak’ta Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde “daha da güçlenerek Meclis’e gireceklerini” söyleyerek, “Halkımıza hayal satmıyoruz. Projelerimiz, icraatlarımız ortadadır” dedi.

07 Ocak 2022 Cuma 15:00
Ataoğlu: “Halkımıza hayal satmıyoruz, icraatlarımız ortada”

Partiden yapılan açıklamaya göre DP Genel Başkanı Ataoğlu, beraberindeki milletvekili adaylarından oluşan DP heyeti ile birlikte Kamu İşçileri Sendikası’nı (Kamu-İş) ziyaret ederek, Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Ataoğlu, “Kamu-İş ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini” ifade ederek, Kamu-İş’in desteğinin önemli olduğunu kaydetti.

“Asgari ücret konusunda empati yaptıklarını” belirten Ataoğlu, konunun Bakanlar Kuruluna taşındığını ve bu rakamların yine de az olduğu konusunda görüş birliğine varıldığını söyledi.

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“Demokrat Parti’nin 23 Ocak Erken Genel Seçimlerinde daha da güçlenerek meclise gireceklerini söyleyen Ataoğlu, “Halkımıza hayal satmıyoruz. Projelerimiz, icraatlarımız ortadadır” dedi.

“Ülkenin istikrarlı hükümetlere ihtiyaç duyduğunu” belirten Ataoğlu, kısa ömürlü hükümetlerin, icraat hükümeti olamayacağını kaydetti.

Ataoğlu, pandemi nedeniyle hem sağlık hem de ekonomik anlamda ülkenin zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, hükümetin ve toplumu temsil eden sivil toplum kuruluşların da görüşleri alınarak projeler geliştirdiklerini belirtti.

“Amacımız kimseyle çatışmak değildir. Her zaman için uzlaşı yolunu tercih ettik” diyen Ataoğlu, bu anlamda Kamu-İş’in ortaya koyacağı katkıların önemli olduğunu vurguladı.

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Son Güncelleme: 07.01.2022 15:58
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