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Ataoğlu: “Güzelyurt, adı gibi güzel bir geleceği çoktan hak etmiştir”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt’un adı gibi güzel bir geleceği çoktan hak ettiğini belirterek “Hepimizin ortak bir ideali ve hedefi vardır.

14 Eylül 2021 Salı 16:00
Ataoğlu: “Güzelyurt, adı gibi güzel bir geleceği çoktan hak etmiştir”

O da ekonomisi güçlü, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir devlet yapısıdır. Bu ortak hedefe, gençleşen ve günden güne güçlenen Demokrat Parti teşkilatlarıyla ulaşacağız” dedi.

DP basın bürosunun açıklamasına göre, Ataoğlu, DP’nin kuruluşundan itibaren büyük önem arz eden Güzelyurt, Lefke ve bölgesine verdiği değeri göstermek amacıyla, geçmiş uygulamalardan farklı bir uygulama yaparak bölgede üç gün boyunca mesai yaptı.

Fikri Ataoğlu, bölge turunu, Güneşköy, Bostancı, Güzelyurt Gaziler Derneği, Güzelyurt Narenciye Üreticiler Birliği, Gayretköy, Akçay Spor Kulübü, Yalova Spor Kulübü, Yayla, Doğancı Spor Kulübü, Bağlıköy, Yedidalga ile tamamladı.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ziyaretleri sırasında bir araya geldiği vatandaşlar ve partililerle, hükümet içinde DP’nin üstlendiği sorumluluğu konuştu; hükümetten ve partiden beklentileri dinledi.

Ataoğlu ayrıca, Yeşilırmak’ta DP Güzelyurt ve Lefke Örgüt Başkanlığı’nca düzenlenen yemeğe katılarak, partililere hitap etti.

Pandemi sürecinde büyük bir sorumluluk alarak, işlevsel iki bakanlığı üstlendiklerini belirten Ataoğlu, “Muhalefetin yaptığı gibi sadece eleştirerek değil, elimizi gerçek anlamda taşın altına koyduk” dedi.

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DP’nin yürüttüğü iki bakanlığın yaptığı çalışmalarla, hem ülkenin ekonomisine hem de çalışma hayatına önemli katkı sağlamaya devam edeceğini ifade eden Ataoğlu, üstlendikleri görevlerin, zor döneme rağmen üstesinden geleceklerini söyledi. 

Güzelyurt, Lefke ve bölgesine çok büyük değer ve önem verdiklerini vurgulayan Ataoğlu, “Sanırım ilk kez bir bakan, hatta genel başkan, ilk kez 3 gündür bir bölgede. Burası bizim için sadece sınırlarımız içindeki bir vatan toprağından çok öte, adından aldığımız güçle, çok müstesna bir bölgedir” dedi.

Ataoğlu, “Yıllarca, haritalarla gündeme getirilmiş, verildi verilecek denilerek, insanımız tedirgin edilmiş, adeta, evinden yurdundan, toprağından soğutulmak istenmiştir. Ne yazık ki, 1974 sonrası bazı yanlış uygulamalar da eklenince, bölgede sitem duymak zor değildir. Bu bölgemiz artık hak ettiği değeri görmek durumundadır. Her türlü zorluğa rağmen ürettiklerini, turizme, sanayiye daha çok katmak için, geçmişten çok daha farklı olarak, bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmakta kararlıyız” diye konuştu.  

Ataoğlu,  “Demokrat Parti olarak bizler, sadece memleket için, bu topraklarda yaşayan insanlarımızın geleceğini aydınlatmak için varız. Meşalemizi bunun için yaktık. Bütün gücümüzle, bu meşaleyi yukarıda tutacağız” diyen Ataoğlu, “KKTC var olduğu sürece DP’de var olmaya devam edecektir. DP’nin kuruluş misyonu ve vizyonu, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran, güçlü ekonomik, kültürel ve sosyal bir yapıya kavuşturmasıdır. Ülkemizi, DP meşalesinin aydınlattığı, genç, vizyon sahibi ve cesur yüreklerle, kalkındıracağız” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Güzelyurt, Lefke Örgüt Başkanları ve Partililere yönelik yaptığı konuşmasında ayrıca, ülkenin erken bir seçime doğru ilerlediğini, seçime yine hazır olduklarını belirterek, “Partimiz katılımlarla her geçen büyüyor. Artık kilit partiden çok, hükümetin büyük ortağı olmak durumundayız. Bunu hep birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Ataoğlu, 3 gün boyunca, Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki birçok fabrika, işyeri, üniversite, turizm tesisi ziyaretinde bulunduğunu, görüştüğü birçok iş insanı ile ülke ekonomisi üzerinde sohbet ettiğini belirterek, “Hepimizin ortak bir ideali ve hedefi vardır. O da ekonomisi güçlü, kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir devlet yapısıdır. Bu ortak hedefe, gençleşen ve günden güne güçlenen Demokrat Parti teşkilatlarıyla ulaşacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 14.09.2021 16:16
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