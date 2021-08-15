banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
158'i yerel 172 pozitif vaka
158'i yerel 172 pozitif vaka
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
banner376
Flaş Haber
Özkıraç'tan Saner'e mesaj!
Kapat

Ataoğlu: “Girne Antik Limanı sadece turizme hizmet edecek şekilde projelendirildi”

15 Ağustos 2021 Pazar 15:15
Ataoğlu: “Girne Antik Limanı sadece turizme hizmet edecek şekilde projelendirildi”

“CRUISE GEMİLERİNİN DE YANAŞABİLECEĞİ BİR LİMAN HALİNE GELECEK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Limanı ile ilgili başlatılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, liman esnafı ile bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre Ataoğlu, bilgilendirme toplantısında, “Girne Antik Limanı, sadece turizme hizmet edecek şekilde projelendirildi” dedi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da katıldı.

“BİRİNCİ VE İKİNCİ ETAP PROJELER, İHALE AŞAMASINDA”

banner341
Bakan Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nın sadece turizme hizmet verecek bir liman haline gelmesi amacıyla, göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışmalar başlattıklarını, gelinen aşamada ise ilk etap olan ve Gümrük Binası ile Zincirli Kule’nin restorasyon ve iyileştirilmesi çalışmalarının ihale aşamasına gelindiğini, 10 gün içerisinde de ihaleye çıkılacağını belirtti.

Ataoğlu, limanın alt ve üst yapı iyileştirmelerini içeren ikinci etap proje çalışmalarının da tamamlandığını, ancak ihalenin başlama tarihinin, limanda faaliyet gösteren işletmelerin en az etkilenebilmeleri açısından, esnafla birlikte belirleme noktasında olduklarını belirtti.

“CRUISE GEMİLERİNİN DE YANAŞABİLECEĞİ BİR LİMAN HALİNE GELECEK”

Ataoğlu, deniz içi çalışmalarını içeren üçüncü etabın da Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını, ilgili bakanlıkların katılımıyla oluşturulan ve ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirilecek komitede görüşüleceğini aktardı.

Özellikle deniz içi proje çalışmalarının tamamlanması sonrasında, cruise gemilerinin de limana yanaşabileceğinin altını çizen Ataoğlu, projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Girne Antik Limanı tam anlamıyla ülke turizmine hizmet eder bir noktaya geleceğini belirtti. 

Esnafın da görüşlerini aktardığı toplantının sonunda, ikinci etap ihalenin başlama tarihinin belirlenmesi ve proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmak üzere, Çarşamba günü Bakan Ataoğlu ve Girne Antik Liman esnafının katılacağı ikinci bir toplantının gerçekleştirilmesi kararı alındı.

(

banner360
Son Güncelleme: 15.08.2021 16:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinlik’te Çarşamba günü El Emeği Pazarı kuruluyor
Zeytinlik’te Çarşamba günü El Emeği Pazarı kuruluyor
Çakıcı: “Vergi sisteminin değiştirilmesiyle zamların önüne geçilebilir”
Çakıcı: “Vergi sisteminin değiştirilmesiyle zamların önüne geçilebilir”
TDP Mağusa İlçesi 7. Olağan Kongresi yapıldı
TDP Mağusa İlçesi 7. Olağan Kongresi yapıldı
Özersay: “Kimse bu acıları bir daha yaşamasın”
Özersay: “Kimse bu acıları bir daha yaşamasın”
Üstel TAK’a konuştu
Üstel TAK’a konuştu
Taşkent şehitleri anıldı
Taşkent şehitleri anıldı
Maraş’ın açık kısmında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi
Maraş’ın açık kısmında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi
“14 Ağustos Bağımsız Kıbrıs Eylemi” gerçekleşti
“14 Ağustos Bağımsız Kıbrıs Eylemi” gerçekleşti
Arıklı bin 200 ton akaryakıt için Türkiye'ye teşekkür etti
Arıklı bin 200 ton akaryakıt için Türkiye'ye teşekkür etti
Özkıraç'tan Saner'e mesaj!
Özkıraç'tan Saner'e mesaj!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim