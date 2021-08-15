Ataoğlu: “Girne Antik Limanı sadece turizme hizmet edecek şekilde projelendirildi”

“CRUISE GEMİLERİNİN DE YANAŞABİLECEĞİ BİR LİMAN HALİNE GELECEK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Limanı ile ilgili başlatılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla, liman esnafı ile bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre Ataoğlu, bilgilendirme toplantısında, “Girne Antik Limanı, sadece turizme hizmet edecek şekilde projelendirildi” dedi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da katıldı.

“BİRİNCİ VE İKİNCİ ETAP PROJELER, İHALE AŞAMASINDA”

Bakan Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nın sadece turizme hizmet verecek bir liman haline gelmesi amacıyla, göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışmalar başlattıklarını, gelinen aşamada ise ilk etap olan ve Gümrük Binası ile Zincirli Kule’nin restorasyon ve iyileştirilmesi çalışmalarının ihale aşamasına gelindiğini, 10 gün içerisinde de ihaleye çıkılacağını belirtti.

Ataoğlu, limanın alt ve üst yapı iyileştirmelerini içeren ikinci etap proje çalışmalarının da tamamlandığını, ancak ihalenin başlama tarihinin, limanda faaliyet gösteren işletmelerin en az etkilenebilmeleri açısından, esnafla birlikte belirleme noktasında olduklarını belirtti.

“CRUISE GEMİLERİNİN DE YANAŞABİLECEĞİ BİR LİMAN HALİNE GELECEK”

Ataoğlu, deniz içi çalışmalarını içeren üçüncü etabın da Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını, ilgili bakanlıkların katılımıyla oluşturulan ve ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirilecek komitede görüşüleceğini aktardı.

Özellikle deniz içi proje çalışmalarının tamamlanması sonrasında, cruise gemilerinin de limana yanaşabileceğinin altını çizen Ataoğlu, projelerin tamamlanmasıyla birlikte, Girne Antik Limanı tam anlamıyla ülke turizmine hizmet eder bir noktaya geleceğini belirtti.

Esnafın da görüşlerini aktardığı toplantının sonunda, ikinci etap ihalenin başlama tarihinin belirlenmesi ve proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmak üzere, Çarşamba günü Bakan Ataoğlu ve Girne Antik Liman esnafının katılacağı ikinci bir toplantının gerçekleştirilmesi kararı alındı.

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