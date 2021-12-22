banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret net 6 bin 90 TL oldu
Asgari Ücret net 6 bin...
Akaryakıt ucuzlayacak!
Akaryakıt ucuzlayacak!
Asgari ücret için ilk toplantı bugün
Gözler asgari ücret toplantısında
Başını yastığa koyan kendini vekil görüyor…
Başını yastığa koyan kendini vekil...
banner405

Ataoğlu: “Geçmişi unutmadan, yarının temellerini sağlam atmamız gerekiyor”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

22 Aralık 2021 Çarşamba 17:30
Ataoğlu: “Geçmişi unutmadan, yarının temellerini sağlam atmamız gerekiyor”

DP’den verilen bilgiye göre, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile görüşen Ataoğlu, Şehitler Ölmez Müzesi'ni gezerek Anı Defteri’ni imzaladı.

Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehitler sayesinde bugünlere gelindiğini belirterek, “Tüm şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” Dedi.

Ziyarette pandemi koşulları çerçevesinde, pahalılığın önlenmesi için yapılan çalışmalarla kontrollü bir şekilde dövizin indirilmesi sonrası piyasaların istenilen düzeyde ucuzlatılması gerektiğini ifade eden Ataoğlu, bu durumun kontrol edilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

banner341
Parti olarak geçmişte yaptıkları çalışmaları da baz alarak, önümüzdeki dönem yapacakları çalışmaları hayata geçirmek için uğraş verdiklerini ifade eden Ataoğlu, 50 adayla bu hedefe varma noktasında var güçleri ile çalışacaklarını kaydetti.

Şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyleyen Ataoğlu “Geçmişimizi unutmadan, yaşananların hafızasını hep canlı tutarak yarının temellerini sağlam atmamız gerekiyor” dedi.

Ziyarette Derneğin eski Başkanı Ertan Ersan’ı da rahmetle anan Ataoğlu, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ile her zaman yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

Ziyarette DP’nin bazı milletvekili adayları da Ataoğlu’na eşlik etti.

banner360
Son Güncelleme: 22.12.2021 18:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Oğuz: “Aralık ayı maaşları gelecek hafta, 13. Maaşlar Ocak ayında ödenecek”
Oğuz: “Aralık ayı maaşları gelecek hafta, 13. Maaşlar Ocak ayında ödenecek”
Amcaoğlu “Öğrencilerimiz GCE – A Level sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girmeye devam edecek”
Amcaoğlu “Öğrencilerimiz GCE – A Level sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girmeye devam edecek”
Ataoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi
Ataoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi
UBP’ye katılanlara parti rozetini Sucuoğlu taktı
UBP’ye katılanlara parti rozetini Sucuoğlu taktı
Özersay: “Tarımda dışa bağımlılık yerine, yerli ve verimli üretimi artırmalıyız”
Özersay: “Tarımda dışa bağımlılık yerine, yerli ve verimli üretimi artırmalıyız”
Mağusa’nın incisi İncir Altında mutluluk
Mağusa’nın incisi İncir Altında mutluluk
Ada Kart Hepi Student öğrencilerin kullanımına sunuldu
Ada Kart Hepi Student öğrencilerin kullanımına sunuldu
Park içerisinde kız arkadaşını darp etti, cebinden uyuşturucu çıktı
Park içerisinde kız arkadaşını darp etti, cebinden uyuşturucu çıktı
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Başbakanlık önünde eylem yaptı
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Başbakanlık önünde eylem yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim