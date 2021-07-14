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Ataoğlu: “Gecenin karanlığını delip geçen halkın kararlı sesi”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:45
Ataoğlu: “Gecenin karanlığını delip geçen halkın kararlı sesi”

Ataoğlu mesajında, “15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine kasteden hainlere karşı Türk halkının cesareti ve büyük azmi kazanılan en şanlı direniş zaferi olduğunu” kaydetti.

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“Gecenin karanlığını delip geçen halkın kararlı sesi ve dirayetli davranışı, Türk milletinin her zaman ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıktığının bir kez daha göstergesidir” diyen Ataoğlu, Türkiye’de yaşanan bu hain saldırıya, Kıbrıs Türk halkının da tepki gösterdiğini ve her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye’nin yanında yer aldığını belirtti.

Ataoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere ise sağlıklı bir yaşam diledi.

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Son Güncelleme: 14.07.2021 20:22
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