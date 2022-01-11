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Ataoğlu: “Futbol takımı tutar gibi değil, projeleriyle kimler ön planda ise onlara oy verin”

 

11 Ocak 2022 Salı 17:45
Ataoğlu: “Futbol takımı tutar gibi değil, projeleriyle kimler ön planda ise onlara oy verin”

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP olarak hayal satma peşinde olmadıklarını belirtip, yapılacak işlerin altını çizerek, “Futbol takımı tutar gibi değil, projeleriyle kimler ön plandaysa onlara oy verin” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı TV programında soruları yanıtladı ve 23 Ocak’ta yapılacak seçimlerde oy verecek vatandaşlara mesaj verdi.

“YERLİ İŞ İNSANLARI GEREKTİĞİ KADAR DESTEKLENMİYOR”

DP’den verilen bilgiye göre, yerli iş insanlarının gerektiği kadar desteklenmediğini kaydeden Ataoğlu, yerli insanların ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bölge bölge gezerek, yerli iş insanları yaratmak üzere çalışmalar yaptıklarını anlatan Ataoğlu, gençlerin güç birliği yapmaları yönünde çağırıda bulunduklarını belirterek “20 kişi birleşsin bir şirket kurun. Kalkınma Bankası kredi versin, işinizi geliştirin ve istihdamlar sağlayın. Ben gençlerimize hep bu önerilerle gittim” dedi.

“TURİZME SAHİP ÇIKALIM”

Bazı vatandaşların kendilerine ‘Bakansın benim çocuğumu işe al” yönündeki talepleri olduğunu dile getiren Ataoğlu, “maalesef turizm sektörü tercih edilen bir iş alanı değil. Turizm sektöründe çalışmak istemeyen gençlerimiz var” ifadelerini kullandı. “Turizme sahip çıkalım” çağrısında bulunan Ataoğlu, gençlerin turizm sektöründe daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

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Otellerin arıtma sistemiyle ilgili soruya ‘sürekli atık izleme programı’ için ihaleye çıkacakları zaman hükümetin değiştiğini, gelen hükümetin de programla ilgili kaynağı farklı alanlarda kullanıldığını dile getiren, Ataoğlu, “Hedef, tüm arıtmaların o sistem üzerine bağlanıp, hem arıtma sahibinin telefonuna hem ilgili Çevre Dairesi’nin sistemine düşerek, atıkların denize gitmeden uyarılması ve müdahale edilmesine imkan verecek. Ayrıca kurulacak olan sistemle, atıkları üzerinde otomatik olarak tahlil de yapılabilecek” dedi. 

“TURİZM ARAZİLERİNİN VERİLMESİNE DEĞİL, VERİLEN ARAZİLER ÜZERİNDEKİ PROJELERİN HAYATA GEÇMEMESİNE KARŞIYIZ”

Turizm arazileri ile ilgili olarak da bilgiler veren Ataoğlu, verilen turizm arazileri üzerine taahhüt edilen projelerin belirli bir süre içerisinde tamamlanması zorunluluğunun olduğunu belirtti.

Ataoğlu, önceki Turizm Bakanlığı döneminde, sözleşme şartlarına aykırı davranan tüm izinleri iptal ettiklerini ancak hükümet değişikliği ile bakanlık görevini devrettikten sonra, iptal edilen tüm sözleşmelerin sürelerinin uzatıldığını kaydetti.

Esas isteklerinin arazilerin üzerine turizm yatırımlarının yapılması olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Geçmişte, bir şekilde bu arazileri alanlara karşı değiliz. Karşı olduğumuz projelerinin hayata geçirilmemesi” şeklinde konuştu.  

“HAYAL SATMA PEŞİNDE OLMADIK”

Projelerle ortaya çıktıklarını hayal satma peşinde de olmadıklarının altını çizen Ataoğlu, gailelerinin memleket ve insanlar olduğunu ifade etti.

Yurttaşlara sandığa gitme çağrısında da bulunan Ataoğlu, yaşanan olayları hatırlatarak, “Futbol takımı tutar gibi değil, projeleriyle kimler ön planda ise onlara oy verin” dedi.  

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Son Güncelleme: 11.01.2022 19:00
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