Ataoğlu “Farkımız, Birlik ve Bütünlüğümüz” gecesinde konuştu

Partiden yapılan açıklamaya göre Ataoğlu gecede yaptığı konuşmasında, DP’nin diğer partilerden ayrılan en temel farkının, birlik ve bütünlük içerisinde, odağının sadece ülkenin bütünlüğü ve kalkınması olduğuna vurgu yaptı.

Ataoğlu, “Çözüm odaklı siyaset anlayışı ile hükümetlerde her zaman ülkenin kalkınması, toplumsal fayda ve insan odaklı siyasi anlayışla hareket eden DP’nin diğer partilerden ayrılan en temel farkı, birlik ve bütünlüğüdür” dedi.

“Bu fark bizleri halkın umudu haline getirmiştir. O yüzden sorumluluğumuz büyük, yolumuz uzun” diyen Ataoğlu, parti içi tartışma yaşamayan tek partinin DP olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, şunları kaydetti:

“Birkan Uzun, ülkemizi dünyaya tanıtan, değerlerimizden sadece birisidir. Siyasi olarak dünyanın tanımadığı Kıbrıs Türkü'nün varlığının, bağımsızlığının ve özgürlüğünün simgesi bayrağımızı, dünyanın en yüksek 5 noktasına çıkararak, bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençleri olarak, buradayız haykırışı susmayacak, susturmayacağız.

Dünyanın dört bir yanında bulunan ve Kıbrıs Türk halkını aklıyla, bilgisi ve tecrübesiyle en güzel şekilde temsil eden yüzlerce Birkan Uzunlar’ımız var bizim. Her birine sahip çıkmak, devletimizin geleceğine sahip çıkmak demektir. Sözümüz olsun ki, vatan topraklarından uzakta, siyasi varlığını tanımayarak, aklını, bilgisini ve tecrübesini tanımak zorunda oldukları yerlerdeki gençlerimizin, kendi vatanlarında bilgi ve birikimlerini dünyaya duyuracakları bir düzeni yaratmak için canla başla çalışacağız. Her birine ulaşacak, onların bilgi ve tecrübelerini, devletimizin kalkınması için harman yapacağız”

“Gençlerimiz, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendi devletlerinin yanlarında olduğunu, kendi devletlerinin güvencesi altında olduklarını hissedecekleri bir devlet yapısını inşa edeceğiz” diyen Ataoğlu, geçtiğimiz gün bütün toplumu acıya boğan, Birkan Uzun’un acı kaybından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Ataoğlu, “Bu ülkenin evladı Birkan Uzun'un ani ve zamansız vefatından duyduğum acıyı bir kez daha paylaşır, ailesine ve ülkemize başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.



“DP İLE ÜLKEMİZ KAZANACAK, GENÇLERİMİZ KAZANACAK, GELECEK NESİLLER KAZANACAK”

Ataoğlu, Gazimağusa, İskele Dayanışma gecesinde yaptığı konuşmasında, DP’nin toplumsal hassasiyetle hareket eden, çözüm ve insan odaklı siyasete sahip olduğunu belirtti.





“DEVLET, VATANDAŞINA ZORLUK ÇIKARAN DEĞİL, VATANDAŞIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK BİR YAPIYA BÜRÜNECEK”

“Ekonomik kalkınmanın en temel yolu, iç kaynakların etkin ve rasyonel bir şekilde yönetilmesinden geçer” diyen Ataoğlu, “Kamuda sürdürülebilirliği ve etkinliği arttırarak, vatandaşa en hızlı ve en kolay hizmetin verilebilmesini sağlamak için çağdaş hizmet anlayışını getireceğiz. Devlet, vatandaşına zorluk çıkaran değil, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir yapıya bürünecek” ifadelerini kullandı.



“ANAVATAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE OLAN İLİŞKİLER EKONOMİK TEMELLİ DEĞİL, GEÇMİŞTEN GELEN DEĞERLER TEMELİNDE YENİDEN İNAŞA EDECEĞİZ”

Ataoğlu, Türkiye ile ilişkilerin zümresel çıkarlara dayalı siyasi politikalarla, ekonomik temelli bir ilişki haline geldiğini, geçmişten gelen değerlerle, manevi birlikteliğin, kader birliğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Ataoğlu, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sadece ekonomik temelli değil, geçmişten gelen değerlerimize bağlı bir ilişki ağını yeniden tahsis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan erken genel seçimlere çok az bir süre kaldığını, bu sürede birlik ve bütünlük içerisinde hareket edilerek, DP ile KKTC’nin, 24 Ocak sabahına daha bir farklı ve daha bir umutla uyanacağına olan inancını dile getirdi.

Konuşmasının sonunda, DP Gazimağusa ve İskele ilçelerinin örgüt başkanları ile milletvekili adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen “Farkımız, birlik ve bütünlüğümüz” dayanışma gecesinin, diğer ilçelerde de devam edeceğini belirten Ataoğlu, geceye katılanlara teşekkür etti.