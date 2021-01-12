Ataoğlu erken seçim konusunu değerlendirdi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, , dünkü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu görüşmesinde, Meclis Başkanlığı seçiminde Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay’ın Meclis Başkanlığı adaylığının reddedilmesi konusunda açıklama yaptı.

Pandeminin devam ettiğine, bununla beraber pandeminin yan etkilerinden kaynaklanan sıkıntılara da dikkat çeken Ataoğlu, iki ayı aşkın süredir ülkenin hükümetsiz kaldığının da göz önünde bulundurulmasının gerekliliğine işaret ederek şunları söyledi:

“Erken seçim değil, herkesin elini taşın altına koyup, bu memleket için yapılması gereken, üretilmesi gereken neler varsa onlar üzerinden çalışmamız gerek. Halk erken seçime hazır mı? Bunu hiç sorgulamadan karar almak çok doğru değildir. 3 partinin hemfikir olup, bu açıklamaların yapılması gerekirdi.”

“Gündem memleket olmalı”

Erken seçimin kimsenin gündeminde olmaması gerektiğine de vurgu yapan Fikri Ataoğlu, gündem olması gerekenin ‘memleket’ olması gerektiğini ifade etti.

Ülkenin ciddi bir sıkıntı içerisindeyken seçime gidilmesini doğru bulmadığını dile getiren Ataoğlu, “ Erken seçim tarihi ile bir görüşmemiz olmadı. Şu dakikaya kadar herhangi biri tarafından aranmadık… Başbakan Ersan Saner’i gün içinde arayarak bu konu hakkında bizleri bilgilendirmesini talep edeceğim” dedi.