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Ataoğlu EMITT 2019’a katıldı...

Ataoğlu EMITT 2019’a katıldı...

31 Ocak 2019 Perşembe 15:20
Ataoğlu EMITT 2019’a katıldı...

İSTANBUL’DA BUGÜN AÇILAN FUAR, 3 ŞUBAT’A KADAR SÜRECEK
“KUZEY KIBRIS’TA GÜNÜMÜZÜN BİLİNÇLİ TURİSTLERİNE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİ DESTEKLEYEN BİR DESTİNASYON SUNMA ÇABASINDAYIZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na-EMİTT 2019” katılarak konuşma yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul’da açılan ve 3 Şubat’a kadar devam edecek olan fuarda KKTC’yi Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında sektör temsilcilerinden oluşan bir heyet temsil ediyor.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılan fuarda, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da bir konuşma yaptı.
ATAOĞLU
Kuzey Kıbrıs’ın birçok değeri içinde barındıran 10000 yıllık tarihi geçmişe ev sahipliği yapan bir ülke olduğuna vurgu yapan Ataoğlu, yılın 10 ayında denize girilebileceğine dikkat çekti.
Kuzey Kıbrıs’ta günümüzün bilinçli turistlerine sürdürülebilir turizmi destekleyen bir destinasyon sunmaya gayret ettiklerini ifade eden Bakan Ataoğlu, gezginlere ziyaret ettikleri bölgenin yerel halkı ile yaşayabilecekleri ve ülkenin kültürüne yakından tanıklık edebilecekleri seçenekler sunmak için politikalar geliştirdiklerini vurguladı.
Fuarların Kuzey Kıbrıs’a olumlu geri dönüşümleri bulunduğunu belirten Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan önemli bir pencere olan EMİTT Fuarında yer alarak, özellikli ürünleri ile turizm pazarına alternatif bir destinasyon olduğunu gösterme fırsatı bulduğunu söyledi.
Kuzey Kıbrıs’ın kitle turizmi yanında sağlık, spor, kongre, eko gibi alternatif turizm modelleri ile de dünyaya pek çok kıymetli ürün sunduğunu dile getiren Ataoğlu, KKTC’deki turizm gelirlerinin artması için büyük uğraş verildiğini vurguladı.
TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY’UN ZİYARETİ
Fuar etkinlikleri kapsamında KKTC standını ziyaret eden Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da sektör temsilcileri ile birlikte ağırlayan Ataoğlu, Ersoy ile ülkeler arası işbirliğinin arttırılmasına yönelik görüş alış verişinde bulundu.
Ataoğlu ile birlikte fuara KKTC’den KITOB, KITSAB, RESBİR, Sağlık Turizmi Konseyi, Eko Turizm Kooperatifi, acente ve otel yetkilileri ile diğer sektör temsilcileri katılıyor.
Bu yıl Girne kalesindeki batık gemi konsepti ile fuara katılan Turizm ve Çevre Bakanlığı standının yine büyük ilgi görmesi bekleniyor.

 

Son Güncelleme: 31.01.2019 19:11
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