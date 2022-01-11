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Ataoğlu: “Ekonomik kalkınmanın ilk adımını atacağız”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, beraberindeki bazı DP milletvekili adayları ve parti yetkilileri ile birlikte Memur-Sen’i ziyaret ederek, Başkan Akın Manga ve Yönetim Kurulu üyeleri ile biraraya geldi. 

11 Ocak 2022 Salı 15:45
Ataoğlu: “Ekonomik kalkınmanın ilk adımını atacağız”

Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmasında, Memur-Sen de dahil olmak üzere bir çok sendika ve sivil toplum kuruluşları ile pandemi sürecinde oluşan ekonomik şartlarla ilgili her zaman işbirliği ve istişare içerisinde olduklarını, gerek çalışanların gerekse de işverenlerin sorunlarını giderme anlamında her zaman ortak paydada buluşmaya hazır olduklarını ifade etti.
“DP, UZLAŞI VE ÇÖZÜM ODAKLI SİYASETİ İLE GELECEĞİ PLANLAYACAK BİR YAPIDADIR”

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Sorunlara çatışma değil uzlaşı kültürü ile yaklaşmak gerektiğini ifade eden Ataoğlu, iş dünyası, özel sektör ve kamunun bir bütün içinde çalışarak ekonomik kalkınmanın ilk adımını atma kararlılığında olduklarını belirtti.
Ataoğlu, kendisi için uzlaşıcı olmanın esas olduğunu, yeni dönemde de hükümete geldikten sonra, uzlaşı kültürü içinde KKTC Devleti’nin devamlılığını sağlamak ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinde gelecek yılları planlayacak yapıda olduğunu belirtti.
 

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Son Güncelleme: 11.01.2022 16:11
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