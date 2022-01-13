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Ataoğlu: “Eczacıların özverili çalışmaları unutulmayacaktır”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, eczacıların elini taşın altına koyarak, özellikle antijen testlerin yapılmasına ve temas takibinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunduğunu belirterek, yaptıkları özverili hizmetlerin unutulmayacağını söyledi.

13 Ocak 2022 Perşembe 17:45
Ataoğlu: “Eczacıların özverili çalışmaları unutulmayacaktır”

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ni (KTEB) kabul ederek, sektördeki sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
ATAOĞLU
Ataoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, eczacıların yaşadığı sıkıntıları bildiğini ifade ederek, ülkede bir tane tehlikeli atık imha tesisi olduğunu ve Sağlık Bakanlığı’nın bu tesisle iş birliği yapamadığını söyledi.
Çevre Koruma Dairesi’nin Gürdağ firmasının yaptığı Tehlikeli Atık İmha Tesisi’ni sürekli denetlediğini ve böylesi bir yatırımın ülke için ihtiyaç olduğunu dile getiren Ataoğlu, tehlikeli tıbbi atıkların yasa gereği yurt dışına gönderilemediğinden ülkede imha edilmesinin şart olduğunu belirtti.
23 Ocak seçimlerinin ardından aynı masa etrafında oturarak, eczacıların sorunlarına karşılıklı diyalog yolu ile çözüm üretmeye hazır olduklarını da ifade eden Ataoğlu, sağlık alanında hizmet veren emekçilerin hak ettiği değeri alması gerektiğini söyledi.
Pandemi döneminde eczacıların elini taşın altına koyarak, özellikle antijen testlerin yapılmasına ve temas takibinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunduğunu dile getiren Ataoğlu, ülkenin zor dönemden geçtiği bu günlerde yapılan özverilerin unutulmayacağını kaydetti.

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ÖKSÜZ
KTEB Başkanı Umut Öksüz de, eczacıların yaşadığı sorunlardan bahsederken, en büyük sıkıntının tarihi geçen ilaçların imha edilmesi olduğunu söyledi.
İlaç Eczacılık Dairesi’nde yeterli personelin olmadığını, birçok eczacının kadrosunun başka dairede olduğunu belirten Öksüz, sağlık konusunun çok ciddi bir konu olduğunu söyledi.
Öksüz, ülkenin en büyük sıkıntısının denetim olduğunu ifade ederek, ilaç ve ecza sektöründe şu an denetimin olmadığını ifade etti.
Görüşmede, KTEB Genel Başkanı Umut Öksüz’e, KTEB yönetim kurulu üyeleri, ecza deposu yetkilileri ve eczacılar eşlik ederken, DP’li bazı milletvekili adayları da hazır bulundu.
 

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Son Güncelleme: 13.01.2022 18:37
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