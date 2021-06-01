Ataoğlu, Dünya Çocuk Günü mesajı

Mesajında, çocukların geleceğin en değerli varlıkları olduğunu vurgulayan Ataoğlu “Çocuklarımız, yarının büyükleri olarak sorumluluklar alacaklardır. Bu bilinçte olan biz yetişkinler, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, sağlıklı, güçlü, bilgili ve becerikli bir birey olarak yetiştirmekle yükümlüyüz” dedi.
Ataoğlu mesajının sonunda “Yarınlarımız olan ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının ‘Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, sağlık, sevgi, huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum” dedi.