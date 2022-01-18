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Ataoğlu: “DP’nin KKTC’yi daha güçlü hale getirecek projeleri var… Gailemiz memleketimizdir…”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP’nin KKTC’yi daha güçlü hale getirecek projeleri olduğunu kaydederek, “Gailemiz memleketimizdir” dedi.

18 Ocak 2022 Salı 18:15
Ataoğlu: “DP’nin KKTC’yi daha güçlü hale getirecek projeleri var… Gailemiz memleketimizdir…”

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Zümrütköy örgüt binası düzenlenen törenle açıldı.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, örgüt binasının açılışından, yeni üyelerin DP’ye katılımından sonra partililere sorunlar, çözüm önerileri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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KKTC’nin geleceğinin daha iyi olması için çalıştıklarını belirten Ataoğlu, “Demokrat Parti emin adımlarla ilerliyor. Daha fazla örgütlenerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni örgütlerle, var olan örgütlere yeni katılımlarla Demokrat Parti’yi daha iyi anlatarak güçlendirmeye devem ediyoruz” dedi.

Demokrat Parti’nin her zaman seçime hazır parti konumunda olduğunu kaydeden Fikri Ataoğlu, “En önemli hedefimiz; her zaman belirttiğimiz gibi, memleketimiz, insanımız ve toplumumuzun hak ettiği düzende yaşamasını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik içinde olduklarını, DP’nin KKTC’yi daha güçlü hale getirecek projeleri olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Gailemiz memleketimiz” dedi.

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Son Güncelleme: 18.01.2022 21:41
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