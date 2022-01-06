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Ataoğlu: “DP’de hedef, en az 10 vekil”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP’de hedefin, en az 10 vekil çıkarmak olduğunu söyledi.

06 Ocak 2022 Perşembe 16:30
Ataoğlu: “DP’de hedef, en az 10 vekil”

DP’den verilen bilgiye göre, Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı TV programında açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

Ataoğlu, Demokrat Parti’nin hükümetlerde bulunduğu süre zarfında yaptığı icraatlarla her zaman halkın yanında olduğunu, gelecek dönemde de halkın yararına olacak projeler ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Pandemiyle mücadele sürecinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine geldiğini kaydeden Ataoğlu, ülkenin pandemi nedeniyle özellikle ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç yaşadığını, ortaya koydukları acil önlemler ve destek paketleri ile de turizm sektörünün süreci en az hasarla sürdürmelerine imkan yarattıklarını belirtti.

“TURİZMİ YENİDEN BAŞLATTIK”

Göreve gelirken turizmin faaliyet yapamadığını dile getiren Ataoğlu, ilk olarak “Kapalı Devre Turizm” modeli ile turizmi açtıklarını, ardından açık turizm modeli ile güvenli bir şekilde adaya turist akışını başlattıklarını belirtti.

Hedeflerinin her zaman turizmi 12 aya yaymak olduğunun altını çizen Ataoğlu, kış döneminde başlayacak turist grupları ile 100 bin turistin adaya getirilmesinin planlandığını söyledi.

Gelen turistlerin hem oteller için, hem de esnaf için büyük önem arz ettiğini anlatan Ataoğlu, turizmin ekonomi için ciddi bir sektör olduğunu da vurguladı.

“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TOPLUMSAL FAYDADIR”

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Ataoğlu, koalisyon hükümetleri döneminde, ülke ekonomisi için hayati önem taşıyan Mağusa Yat Limanı projesi ile Girne Antik Liman projesi başta olmak üzere, bazı projelerin engellendiğini kaydederek, “İcraatı kimin yaptığı bizim için hiç önemli değildir. Önemli olan projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte ortaya çıkacak olan toplumsal faydadır” dedi.

“DEMOKRAT PARTİDE HEDEF EN AZ 10 VEKİL” 

Ataoğlu, 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği seçiminde Demokrat Parti’nin en az 10 vekil çıkarması hedefinde olduklarını söyleyerek, partinin günden güne büyüdüğünü vurguladı.

Demokrat Parti’nin geçmiş yıllarda kendi havuzunun dışına çıkmadığını ve adaylarını da bu çerçevede belirlediğini anlatan Ataoğlu, bu dönem DP’nin havuzunun dışına çıkılarak her kesimden adayın partiye katıldığını ve daha geniş tabanlı bir kesime hitap ettiğini söyledi.

Demokrat Parti’nin bir kitle partisi olduğunu da hatırlatan Ataoğlu, “Heyecanlıyız, sürekli olan katılımlar ile yükselişimiz devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de bu heyecan sürecek” diye konuştu.

Seçimlerin ardından oluşacak hükümette daha güçlü ve daha etkin bir şekilde yer alacaklarına da inanç belirten Ataoğlu, hükümette güçlü ve etkin bir DP’nin yer alması, toplumsal barış ve toplumsal kalkınma açısından önemli olduğunun altını çizdi.

“ADAY OLAN 49 ARAKADAŞIMA DA GÜVENİYORUM”

Demokrat Parti’den aday olan 49 kişinin de alanında başarılı kişiler olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “49 arkadaşıma da güveniyorum, 49’una da kefilim” diyerek seçimlerde bunun karşılığını alacaklarını ifade etti.  

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Son Güncelleme: 06.01.2022 18:31
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