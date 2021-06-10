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Ataoğlu, doğaya atılan atıkların yarattığı tehlikelere dikkat çekti

10 Haziran 2021 Perşembe 15:00
Ataoğlu, doğaya atılan atıkların yarattığı tehlikelere dikkat çekti
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BAKAN ATAOĞLU, PLASTİK TORBAYA DOLANARAK ÖLEN CARETTA CARETTA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevreye ve tüm canlılara karşı duyarlı ve bilinçli davranmak gerektiğini belirterek, doğaya atılan çöp ve atıkların tehlikelerine dikkati çekti.

Ataoğlu, plastik torbaya dolanarak ölen, nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası konusunda yazılı açıklama yaptı.

Yedidalga bölgesinde, boğazına plastik torba dolanarak, Sahil Güvenlik ekiplerince ölü halde kıyıya çıkarılan ve ülkede nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Lefke Birimi personelleri tarafından, Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.

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“BİLİNÇSİZ İNSANLARIN DOĞAYA BIRAKTIĞI PLASTİK TORBALARIN EN BARİZ VE HAZİN ÖRNEĞİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık olarak, doğaya ve doğada yaşayan canlılara karşı tehlike yaratan plastik torbaların kullanımını azaltmak amacı ile yapılan düzenlemeye dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Aldığımız tedbirler ve düzenlemelere rağmen, bilinçsiz ve duyarsız insanların doğaya bıraktıkları plastik torba ve buna benzer atıkların, doğayı paylaştığımız canlılara neler yapabileceğinin en bariz ve en hazin örneği ile karşı karşıyayız. Doğaya, bilinçsiz bir şekilde bıraktığımız, plastik torba ve buna benzer atıklar, doğayı paylaştığımız diğer canlılar için cinayet silahı olabiliyor.”

Bakan Ataoğlu, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ülkede koruma altında bulunan Caretta Caretta deniz kaplumbağasının “cinayet silahının sorumsuzca doğaya bırakılan naylon poşet olduğunu” belirterek, “İnsanlar, hem yaşadıkları çevreye hem de yaşadığımız bu çevreyi paylaştığımız tüm canlılara karşı duyarlı ve bilinçli davranmak zorunda olduğumuzu unutmamalıdır. Bu bir insanlık gereğidir” dedi.

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Son Güncelleme: 10.06.2021 15:06
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